１７日、香港で開催された２０２５世界海運商人フォーラム。（香港＝新華社配信／譚佳銘）

【新華社香港11月19日】中国香港特別行政区で17、18両日、2025世界海運商人フォーラム（World Maritime Merchants Forum 2025）が開催された。世界の海運産業チェーンの川上から川下まで業界関係者が集まり、国際経済貿易の情勢が複雑に変化する中、業界がいかに高効率でグリーン（環境配慮型）かつ持続可能な方向へ転換するかについて共に議論した。

フォーラムは17日に開幕した「香港海運ウイーク2025」の中心的なプログラムとなる。

１７日、２０２５世界海運商人フォーラムのメインフォーラムであいさつする香港特別行政区の李家超行政長官。（香港＝新華社配信／譚佳銘）

梁振英（りょう・しんえい）中国人民政治協商会議（政協）全国委員会副主席はあいさつの中で、香港は中国の新たな対外開放の好機をしっかりと捉え、一方では中国内地の海運企業が国際市場を拡大し、グローバルなルール体系に組み込まれるよう支援し、他方では世界の良質な海運資源を香港経由で内地に引き込むべきだと指摘した。

香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官は、香港のビジネス環境は国際的に広く認められており、船舶管理や融資、保険などの分野で先進的な産業クラスターが形成されていると強調した。

１７日、２０２５世界海運商人フォーラムのメインフォーラムであいさつする梁振英中国人民政治協商会議（政協）全国委員会副主席。（香港＝新華社配信／譚佳銘）

香港船主責任相互保険組合のプレート除幕式も開催され、香港で初めて地元に本部を置く船主責任相互保険組合が設立された。

今回のフォーラムは、招商局集団が主導し、香港特区政府運輸物流局、ボルチック国際海運協議会（BIMCO）、国際海運会議所（ICS）、香港船主協会（HKSOA）が共同で主催した。フォーラムは、21年に香港で初めて開催され、世界の海運業界の交流プラットフォーム構築を目的としている。

１７日、２０２５世界海運商人フォーラムのメインフォーラムであいさつする中国交通運輸部の付緒銀（ふ・しょぎん）副部長。（香港＝新華社配信／譚佳銘）

１７日、ビデオメッセージであいさつする国際海事機関（ＩＭＯ）のアルセニオ・ドミンゲス事務局長。（香港＝新華社配信／譚佳銘）

１７日、基調講演を行う招商局集団の繆建民（ぼく・けんみん）董事長。（香港＝新華社配信／譚佳銘）

１７日、２０２５世界海運商人フォーラムのメインフォーラムであいさつする香港特別行政区政府運輸物流局の陳美宝（ちん・びほう）局長。（香港＝新華社配信／譚佳銘）

１７日、壇上で記念撮影に応じる来賓。（香港＝新華社配信／譚佳銘）