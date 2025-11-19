カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「CYCLECUBE（サイクルキューブ）」を、直営店「ヒトツブカンロ」店舗および「KanroPOCKeT（カンロポケット）」オンラインショップにおいて、11月20日から販売する。

「ヒトツブカンロ」はカンロ創業100周年を迎えた2012年にJR東京駅でオープンしたキャンディショップ。コンセプトは「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」。キャンディをあげる楽しさともらう楽しさを作り出し、小さなヒトツブがヒトからヒトへとつながっていくお店を目指している。2022年からは、環境を考えたサステナブルなラインとして「ヒトツブカンロ earth」を開始し、みかんを搾ったときに残る繊維質を使った「リミカングミ」やかわいいデザインの缶にキャンディを詰め替えられる「キャンディアースの小さなのど飴リフィル」などを展開している。

今回、「ヒトツブカンロ earth」シリーズとして「CYCLECUBE apple／muscat」の2品の販売を開始する。「CYCLECUBE」は、ドライフルーツ製造時に果物を糖蜜漬けする工程で発生するシロップを使用した濃厚なフルーツの味わいともちもち食感のアップサイクルグミ。シンプルながらも特別感のあるパッケージで自分へのご褒美はもちろんプチギフトとしてもおススメだとか。日常を彩るグミとサステナブルな価値を組み合わせることで、手軽に美味しく、地球にいいことを楽しめる商品になっている。

［小売価格］600円（税込）

［発売日］11月20日（木）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp