江崎グリコは、ぎゅっと凝縮された素材の濃い味わいが特長のロングセラーブランド「アイスの実」から、1袋で苺とミルクの2つの味が楽しめる「アイスの実Wジェラート＜苺・ミルク＞」を、11月24日に期間限定発売する。

「アイスの実」は、一粒から満足できる濃厚なひとくちジェラート。1986年の発売以降、「ぎゅっと凝縮した素材の濃い味わいで、手軽にリフレッシュしてもらいたい」という思いを込めて、季節や旬に合わせた商品を提供してきた。

昨年9月発売の＜ぶどうマスカット＞から始まった1袋で2つの味が楽しめる「アイスの実」について、消費者から「次はどちらの味を食べようかと考えるのが楽しい」などうれしい声が寄せられている。今回発売する「アイスの実Wジェラート＜苺・ミルク＞」は、1袋で2つの味が楽しめるという特長をさらに生かし、ジェラート専門店で2種類の味を選ぶ時のようにわくわくする「アイスの実」を目指して、果実とミルクの組み合わせに着目した。同商品は、甘酸っぱくジューシーな果実本来のおいしさが感じられる苺ジェラートと、苺のおいしさを引き立てるまろやかなミルクジェラートの2味が、1袋で楽しめる商品となっている。



「アイスの実Wジェラート＜苺・ミルク＞」

フルーツフレーバーには、これからの季節に旬を迎える苺を採用した。甘みと華やかな香りが特長の栃木県産苺「とちあいか」をブレンドした苺果汁を使用している。また、つぶつぶ食感の苺果肉を練り込むことで、素材感あふれる味わいに仕上げた。さらに、外側のコーティング部分にも国産苺エキスを使用し、一口目からジューシーで甘酸っぱい素材本来のおいしさを楽しめる。

苺との相性が良いミルクジェラートは、これまで発売していた「アイスの実」の中でも根強いファンが多いフレーバーとのこと。同商品のミルクジェラートは、北海道産の生クリームを使用しており、苺の甘酸っぱさが引き立つ、これまで以上にコクのある味わいとなっている。外側のコーティング部分をやわらかな食感に仕上げたことで、とろけるようなミルクの味わいが口いっぱいに広がる。

［小売価格］249円前後（税込）

［発売日］11月24日（月）

江崎グリコ＝https://www.glico.com/jp