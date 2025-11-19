¥Á¡¼¥º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¶¨²ñ¡¢¥Á¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖWorld Cheese Awards 2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¡¢½ÐÉÊ¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¤âÄó¶¡
¥Á¡¼¥º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢C.P.A.¡Ë¤Ï11·î18Æü¡¢11·î13Æü¡Á11·î15Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦46¥õ¹ñ¤«¤é5244ÉÊ¤Î¥Á¡¼¥º¤¬½¸·ë¤·¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Á¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖWorld Cheese Awards 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢WCA¡Ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤«¤é½ÐÉÊ¤·¤¿¹ñÆâ40¹©Ë¼¡¦48ÉÊ¤Î¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤Î¼õ¾Þ·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£½ÐÉÊ¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌÎÁÍý¤Î»î¿©¤ä¡¢À¸»º¼Ô¡¦¿³ºº°÷¡¦¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
À®²ÌÊó¹ð²ñÅöÆü¤Ï¡¢WCA²ñ¾ì ¥¹¥¤¥¹¤ÇÀ¸»º¼Ô¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¹©Ë¼NEEDS¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¡Ë¡×¤Î°ëÉô¸ø»ù»á¤¬¡¢¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¹©Ë¼Æá¿Ü¤Î¿¹¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦Æá¿Ü¡Ë¡×¤Î»³Àî¾¹°»á¡¢GOOD CHEESE LABORATORY ¥Á¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤ÎÄç¸÷¿®ºÈ»á¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¡¦À¶À¥¤ÎËÒ¾ì¤«¤éÆÏ¤¯ºñ¤ê¤¿¤ÆÀ¸Æý¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖGOOD CHEESE GOOD PIZZA¡×¤Î¥·¥§¥Õ ÇßÂ¼²íÉÒ»á¤Ë¤è¤ë¡ÖWCA¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î»êÊ¡¤Î¥Á¡¼¥ºÊ¸²½¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢WCA¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º7¼ïÎà¤Î»î¿©¤ä¡¢½ÐÉÊ¥Á¡¼¥º¤ÈÀ¸»ºÃÏ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖGOOD CHEESE GOOD PIZZA¡×¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿¶Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤Ë¥Á¡¼¥º¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹ ºä¾å¤¢¤»á¤¬°§»¢¡£¡Ö¥Á¡¼¥º¤ò°¦¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢C.P.A.¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Á¡¼¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØWorld Cheese Awards¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¥µ»²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥ºÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¦Í¤·¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç6²ó¤ÎÂç²ñ¤Ë¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¤³¦¤Î¥Á¡¼¥º´Ø·¸¼Ô¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤¬°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÉáµÚ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤Çº£²ó¡¢WCA¤Î¼õ¾ÞÊó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢½ÐÉÊ¥Á¡¼¥º¤ÈÀ¸»ºÃÏ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¡ØGOOD CHEESE GOOD PIZZA¡Ù¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ºä¾å»á¤È¶¦¤Ë¡¢WCA²ñ¾ì ¥¹¥¤¥¹¤ÇÀ¸»º¼Ô¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¹©Ë¼NEEDS¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¡Ë¡×¤Î°ëÉô¸ø»ù»á¤¬¡¢WCA¤ËÆüËÜ¤«¤é½ÐÉÊ¤·¤¿¹ñÆâ40¹©Ë¼¡¦48ÉÊ¤Î¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°ëÉô»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎWCA¤Ë¤ÏÀ¤³¦46¥õ¹ñ¤«¤é5244¤Î¥Á¡¼¥º¤¬½¸·ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¡¼¥º¤¬²ñ¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤âÁÔ´Ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Á¡¼¥º¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö°ì¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Á¡¼¥ºÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ë265Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤¬2¡Á3¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß110¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¡¢³°´Ñ¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¿©´¶¡¢É÷Ì£¤òºÎÅÀ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éGold¡Ê¶â¾Þ¡Ë¡¢Silver¡Ê¶ä¾Þ¡Ë¡¢Bronze¡ÊÆ¼¾Þ¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Gold¤ÎÃæ¤«¤é¤½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ëSuper Gold¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£»ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥Á¡¼¥º¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Á¡¼¥º¤òÃæ¿´¤ËºÎÅÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£ºä¾å»á¤Ï¡¢¡ÖBronze¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡¢°ì¼¡¿³ºº¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥º¤Ï¡¢Gold¡¢Silver¡¢Bronze¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ48ÉÊÃæ22ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºä¾å»á¤Ï¡¢¡Ö¼õ¾Þ¤·¤¿22ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ØÍÜÂô¥ä¥®ËÒ¾ì¡Ù¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿¡ØÍÜÂô¥ä¥®¥Á¡¼¥º¡Ù¡¢¡ØÆý¤£¡¼¤º¤ÎÊª¸ì¡£¡Ù¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿¡ØÀã»Ò¡Ù¤¬Super Gold¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°èÊ¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤¬À¤³¦¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
°ëÉô»á¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆÈÁÏÀ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¹©Ë¼Æá¿Ü¤Î¿¹¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦Æá¿Ü¡Ë¡×¤Î»³Àî¾¹°»á¡¢GOOD CHEESE LABORATORY ¥Á¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤ÎÄç¸÷¿®ºÈ»á¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖGOOD CHEESE GOOD PIZZA¡×¤Î¥·¥§¥Õ ÇßÂ¼²íÉÒ»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»³Àî»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÁð¤ä¿å¡¢ÅÚ¾í¤Ê¤É¤Çµí¤Î¥ß¥ë¥¯¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÉ÷Ì£¡¢¿©´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¡¢µíÆý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥º¤Ë¤â¤½¤ÎÉ÷ÅÚ¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤ÈÀâ¤¯¡£
¥Á¡¼¥º¹©Ë¼Ê»Àß¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖGOOD CHEESE GOOD PIZZA¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¡¤Ë°û¿©¶È¤ÎÆ»¤«¤é¥Á¡¼¥º¿¦¿Í¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿Äç¸÷»á¤Ï¡¢¡Ö¿·Á¯¤Ç½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥Á¡¼¥º¤òÅÔ¿´¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Åìµþ¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¿´¤¬¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö½¤¹Ô»þÂå¤Ë¥ß¥ë¥¯¤Ï±¿¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¥Á¡¼¥º¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÅìµþ¤Ç¥Á¡¼¥º¤òºî¤í¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤ËÅìµþ¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò±¿¤Öµ÷Î¥¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥º¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Àî»á¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¤òºî¤ë¤È¤¤ËÀ¸Æý¤Ï10¡ó¤Û¤É¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤Î90¡ó¤Ï¥Û¥¨¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥Û¥¨¥¤¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Û¥¨¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤¬¿¶Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¨¥¤¤ò¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê°ûÎÁ¤ä¤ª²Û»Ò¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÌµÂÌ¤òÌµ¤¯¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇßÂ¼»á¤Ï¡¢WCA¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í°Æ¡£11·î19Æü¤«¤é¥Á¡¼¥º¡õ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖGOOD CHEESE GOOD PIZZA ÆüÈæÃ«¡×¤Ç¡Ö¹ñ»º¥Á¡¼¥º±þ±ç¥Õ¥§¥¢¡×¤È¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿7¼ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¤·¤¿¡£À¸»º¼Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÁÛ¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡ÖGOOD CHEESE GOOD PIZZA ÆüÈæÃ«¡×¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
º£²óÇßÂ¼»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿7¼ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡¢3ÉÊ¤ò11·î19Æü¤«¤é12·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î£±¥õ·î´Ö¡¢¡Ö¹ñ»º¥Á¡¼¥º±þ±ç¥Õ¥§¥¢¡×¤È¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖÜà¥×¥ì¥ß¥¢¥à ²Ü°Ð¼¯¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡×¤Ï¡¢¡ÖÜà¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢¥Á¡¼¥º¹©Ë¼NEEDS¡¢¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥×¡Ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤Î²Ü°Ð¼¯¤ÈÄ¹°ò¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¼«Á³¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£Ä¹°ò¤òË¢»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥Á¥ó¥¯¥¨¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¥Á¡¼¥º¹©Ë¼¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥º¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÍ»¹ç¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡£GOOD CHEESE GOOD PIZZA GCGP¤Î¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Î¥Ç¥£¡¼¥Ë¡×¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¡Ë¤È¡Ö¥í¥Ó¥À¥¤¥ï¡×¡ÊµÜºê¸©¡¢¥À¥¤¥ï¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¡Ë¡¢¡Ö¿¹¤Î¥Á¡¼¥ºÄ¹½Ï¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¢¥Á¡¼¥º¹©Ë¼Æá¿Ü¤Î¿¹¡Ë¤È¡ÖÜà¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤È¤¢¤ï¤»¡¢ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ú¤Î©¤Ä5¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º ¤½¤ÐÊ´¥¢¥¤¥¹¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¿®½£ÃÏÊý¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¦¤½¤ÐÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤ò¥¢¥¤¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£ÁÇËÑ¤Ê¤½¤ÐÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎWCA¡ßGOOD CHEESE GOOD PIZZA ¹ñ»º¥Á¡¼¥º±þ±ç¥Õ¥§¥¢ ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Ï
Äó¶¡³«»Ï¡§11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§GOOD CHEESE GOOD PIZZA ÆüÈæÃ«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1¡Ý1¡Ý2 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«2F¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â¡§11:00¡Á15:30¡ÊL.O. 14:30¡Ë¡¿17:00¡Á22:30¡ÊL.O. 21:30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë¡§11:00¡Á22:30¡ÊL.O. 21:30¡Ë
Í½Ìó¡§ÅÅÏÃÍ½Ìó¡Ê03¡Ý6831¡Ý1900¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡Êhttps://www.tablecheck.com/shops/good-cheese-good-pizza/reserve¡Ë
ÎÁ¶â¡§
¡¡Üà¥×¥ì¥ß¥¢¥à ²Ü°Ð¼¯¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡§1980±ß
¡¡¥Á¥ó¥¯¥¨¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¡§3960±ß
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º ¤½¤ÐÊ´¥¢¥¤¥¹¥±¡¼¥¡§880±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¡¼¥º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¶¨²ñ¡áhttps://www.cheese-professional.com