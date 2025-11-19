ナカバヤシは、食品の鮮度を保つだけでなく、衣類や荷物の整理にも使える、暮らしをすっきり整える多機能な製品「真空保存シーラー」（12月上旬）と「真空保存シーラー専用袋」（来年1月下旬）を発売する。

専用袋を使えば、空気や湿気をしっかり遮断して長期保存に最適だとか。お菓子のパッケージなどにも対応しており、ちょっとした再密封にも活躍する。

肉や魚、野菜やパンなど幅広い食品の保存に対応しており、冷蔵庫や冷凍庫での長期保存も可能とのこと。さらに、真空状態にすることで冷凍焼けや乾燥による品質低下を抑え、食品ロスの軽減にも役立つ。





真空保存シーラー専用袋は、長さを自由に調整できるロールタイプと、手軽に使える袋タイプの2種類。どちらも衣類や薬、サプリメント、小物類などを真空状態で保存でき、湿気やホコリを防いで清潔に保つ。

かさばる衣類もすっきり圧縮できるので、フリマサイトでの発送や旅行時の荷造りにも便利だとか。日常のちょっとした整理から荷物の発送準備まで、幅広く活躍する。

製品特徴は、酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。シンプルなデザインで操作も簡単だという。

［小売価格］

真空保存シーラー：7128円

真空保存シーラー専用ロール袋

約W150mm×L6m：1430円

約W200mm×L6m：1529円

約W280mm×L6m：1694円

（すべて税込）

［発売日］

真空保存シーラー：12月下旬

真空保存シーラー専用ロール袋：2026年1月下旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp