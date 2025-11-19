大分県中津市の東九州自動車道で19日午後、軽乗用車と大型トラックが衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車に乗っていた3人のうち、男女2人が死亡、女性1人が意識不明の重体となっています。

【写真を見る】東九州自動車道で軽乗用車と大型トラックが衝突 男女2人死亡、女性1人が意識不明の重体 大分

19日午後2時すぎ、東九州自動車道の中津インターと福岡県境の上り線で軽乗用車と大型トラックが衝突する事故がありました。

この事故で軽乗用車を運転していた男性と同乗していた女性が死亡しました。また、同乗していたもう一人の女性は意識がある状態で病院に運ばれましたが、容態が急変し、意識不明の重体となっています。3人はいずれも成人で、警察は身元の確認を進めています。

また、トラックを運転していた男性はけがをして病院に搬送されましたが、命に別状はないとみられています。

現場は片側1車線の対面通行区間で、道路の中央にはラバー製のポールが立てられています。

警察はどちらかの車が対向車線に飛び出したとみて、事故の原因を調べています。

この事故の影響で、中津インターから福岡県境は上下線ともに5時間半にわたって通行止めとなり、午後8時前に解除されました。