「もっと自分らしく、もっと遊べる空間に」 新型カングーをデコっちゃえ！ 後部ドア内側をカスタムできるデコパネル登場

特別デザインは「松本セイジ×カングー」

ルノー・ジャポンは2025年11月14日、新型「カングー」後部ドア内側のデザインをカスタムできるデコパネルを全国の正規販売店で発売しました。カングーの後部ドアは観音開きになり、ステッカーは「デコパネル」として左右ドア内側の窓下に配されます。

木目調のデコパネルを貼ったルノー「新型カングー」

ステッカーのレギュラーデザインは木目調、トリコロールフラッグ、ギンガムチェック、レトロな花柄、幾何学模様、フレンチブルドッグなど10種類。「もっと自分らしく、もっと遊べる空間にアップデートする」という同社のメッセージ通り、デザインに“遊び”が取り入れられています。デコパネルの価格は工賃別で税込み1万6500円です。

なお、2025年11月22日〜30日にかけ開催される「『遊びの空間』新型ルノー カングーフェア」期間中に新型カングーを成約した人には、10種類のなかから好きなデコパネルが贈呈されます。

さらにデコパネル発売を記念し、イラストレーター・松本セイジ氏描き下ろしの特別デザインのデコパネルも20セット限定で登場。松本セイジ氏はカングーとのコラボについて次のように話します。

「以前より私の描く絵と初代カングーの丸みのあるデザインはどこか似ていると感じていました。走っている姿がかわいくて、見かけるとつい目が行ってしまいます。そこから時代に合わせて進化を重ねいく姿を楽しんで見てきました。今回の絵は、初代カングーに乗って大自然の中を愛犬と一緒に走っている姿をイメージしながら描きました。この絵と共に、カングーとの物語をたくさん作ってくれることを楽しみにしています」

特別デザインのデコパネルは先着順です。また、「『遊びの空間』新型ルノー カングーフェア」での贈呈対象外です。