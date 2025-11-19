ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「育児の愚痴はママ友でも作って聞いてもらえよ！」夫が初めての育児… 「育児の愚痴はママ友でも作って聞いてもらえよ！」夫が初めての育児をする妻に一言！ でも夫はそのママ友に恋!? 「育児の愚痴はママ友でも作って聞いてもらえよ！」夫が初めての育児をする妻に一言！ でも夫はそのママ友に恋!? 2025年11月19日 22時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫婦ともに歩み寄れたら良いのだろうけど、どっちもつらい状況…。この状況を打破するにはどうしたらいい？結果的に妻はママ友を作ろうとするのですが、これが夫婦の仲をより壊してしまうことに…。なんと夫は、妻のママ友に恋をしてしまうのです。＞＞【まんが】夫がママ友に恋をした!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 得意な人がやってよ…なんでも人任せなママ友にモヤモヤ ママ友関係の複雑なもつれは解消できる!? 君のことは信用していない…ハッキリ言い放つ婚約者の驚きの提案は？【やさしさに焦がれる Vol.61】 【夫は今日も自分が可哀想 特別編】俺は悪くない…SNSでかわいそうアピールを続けた夫の末路【夫は今日も自分が可哀想 Vol.12】