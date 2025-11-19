お笑いタレントの大久保佳代子が「くりぃむしちゅー」上田晋也に代わるＭＣとして１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜×一夜限りの特別版！男女逆転！男もつらいよ男の悩み相談ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。男性との割り勘に対する思いを明かす一幕があった。

この日は「国際男性デー」とあって、通常、ＭＣを務めている上田に代わって進行役を務めた大久保。

食事などの会計の際、男性が女性にも払わせるか否かの討論になると「おごられるのが嫌だっていう女性もいるじゃない？ なんかマウントを取られた気になるとか、なんとか」と話し出した上田が「俺の中では女性が重たい荷物を持っているとするじゃん。それを『持つよ』って当たり前に持つじゃん。それと同じ感覚なのよ、オカネを出すっていうのは」と説明したところで大久保は「荷物は明らかに身体的能力が男性の方が高いことが多いんで、持ちますってなります。でも、オカネに関しては、経済的能力が（女性の方が）明らかに下だと見て、出しますって（なっているのでは？）」と突っ込んだ。

さらに「正直言うと、おごってくれたってことは、ちょっと女性として認められていると言うか。『割り勘ね、今日』っていわれると、全然、私に興味ないんだってはかっちゃう」と話していた。