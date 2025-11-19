¿·»ö¼Â¡£ÎÌ»Ò»þ·×¤Ï¡¢ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤è¤êÆÉ¤ß¼è¤ëÊý¤¬10²¯ÇÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ×¤¹¤ë
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î¸¶Íý¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ°ºî¤¹¤ëÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç²è´üÅª¤Ê³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ±¤¸¸¶Íý¤¬¼ÂÍÑ²½¤òË¸¤²¤ëÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ÎÌ»Ò»þ·×¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÆ°¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î10²¯ÇÜ¡©
11·î14Æü¤ËPhysical Review Letters¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¬Äê¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¿·¤¿¤Ê¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤ÎÎÌ»Ò»þ·×¤òºî¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ»Ò»þ·×¤òŽ¢Æ°¤«¤¹Ž£¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤è¤ê¤â¡¢Ž¢ÆÉ¤ß¼è¤ëŽ£¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬ºÇÂç¤Ç10²¯ÇÜ¤ËÃ£¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇŽ¢Ê¸¸¥¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ž£ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÂ¬¤Î¥³¥¹¥È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤â¤·ÊªÍý³Ø¼Ô¤¬ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¤è¤ê¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¤Ê»þ·×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¸¦µæ¤Î¼ç¼¹É®¼Ô¤Ç¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëNatalia Ares»á¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¾®¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÎÌ»Ò»þ·×¤Ï¡¢»þ´Ö·×Â¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼Â¸³·ë²Ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ»Ò»þ·×¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¹ï¤àÆ°ºî¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¼è¤ëºî¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÇØ·Ê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡Ä
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò°·¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤´¤¯¼å¤¤¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ»ë¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤ÎÎÌ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¤ÊÆâÉô»þ·×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤ÏŽ¢´ÑÂ¬ÌäÂêŽ£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌñ²ð¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤òºÇ¤â¤è¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÍÌ¾¤ÊŽ¢¥·¥å¥ì¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤ÎÇŽ£¤Î»×¹Í¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õÂÖ¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëŽ¢½Å¤Í¹ç¤ï¤»Ž£¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÑÂ¬¼Ô¤¬¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¡¢Åú¤¨¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¼ý½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¡¢È¢¤Î¤Ê¤«¤Î¥Í¥³¤ÏŽ¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëŽ£¾õÂÖ¤ÈŽ¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ëŽ£¾õÂÖ¤¬½Å¤Í¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¢¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢³«¤±¤Æ´ÑÂ¬¤¹¤ë¤È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌ¤Î»þ·×¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¹ï¤à¤¿¤Ó¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÇ®¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹¤¬¤Ã¤Æ»¶¤é¤«¤ê¡¢Ãá½ø¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÅÙ¹ç¤¤¡Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÇ®¤Î±Æ¶Á¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾ì¹ç¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÎÌ»Ò¸¦µæ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÎÌ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ»þ·×¤¬»þ´Ö¤ò¹ï¤à±Æ¶Á¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»ÒÅª¤ÊŽ¢»þ¤Î¹ï¤ßŽ£¤ÎÂ¬Äê¤È¤Ï
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼Â¸³¤Î¤¿¤á¤Ë2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÎÎ°è´Ö¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¹Ô¤Íè¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤¹¤ëÎÌ»Ò»þ·×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»Ò¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°¤¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î»þ·×¤Ë¤ª¤±¤ë1²ó¤Î»þ¤Î¹ï¤ß¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÅ»Ò¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë2¼ïÎà¤ÎÎÌ»Ò¿®¹æ¡ÊÈù¾®¤ÊÅÅÎ®¤ÈÅÅÇÈ¤ÎÊÑ²½¡Ë¤òÄÉÀ×¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤ò»þ´Ö·×Â¬ÍÑ¤Î¸ÅÅµÅª¥Ç¡¼¥¿¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÅÅ»Ò¤ÎŽ¢¹ï¤ßŽ£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤ÎÀ¸À®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê»þ·×¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤È¡¢¹ï¤ß¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡ÊÆÉ¤ß¼è¤ë¡Ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¹ï¤ß¤ÎÈ¯À¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÊÆ°¤«¤¹¡Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¹ï¤ß¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡ÊÆÉ¤ß¼è¤ë¡Ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¸úÎ¨À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÄÉ²Ã¤ÎËÄÂç¤ÊÂ¬Äê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ·×¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¥ó¥«¥¹¥¿¡¼Âç³Ø¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëEdward Laird»á¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ³ØÅªÆÃÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿ÆâÉô¤Î»þ´Ö´ØÏ¢¤ÎÁàºî¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ä¤ÈPhysics Magazine¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢´ÑÂ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬»þ´Ö¤ËÊý¸þÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êº¬ËÜÅª¤Êµ¿Ìä¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¤Î¶¦Æ±¼ç¼¹É®¼Ô¤Ç¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¹©²ÊÂç³Ø¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤ëFlorian Meier»á¤Ï¡¢À¼ÌÀ¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬Á°¤Ë¿Ê¤àÎ®¤ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ¤Î¹ï¤ß¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂ¬Äê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊªÍý³Ø¤È¾ðÊó¤Î²Ê³Ø¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÏÀÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤òÀß·×¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏŽ¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤¹¤ë¤«Ž£¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ž¢¤â¤Ã¤È¾Ê¥¨¥Í¤Êµ¡³£¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«Ž£¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î²þÎÉ¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¬ÄêÁ°¤ÈÂ¬Äê¸å¤ÇŽ¢À¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ž£¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀâ¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÆæ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Á¤Î¥Í¥³¤¬¥¹¥ä¥¹¥ä¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²£ÌÜ¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾õÂÖ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï´ÑÂ¬¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ê¡¼¤ó¤ÆÎÌ»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Ý¤¤¹Í¤¨¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤±¤É¡¢Åú¤¨¤ÏŽ¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ£¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡£
Source: APS(1, 2), University of Oxford
Reference: ²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø