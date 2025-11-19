新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の特別興行が１９日後楽園ホールで行われ、ＤＤＴの武知海青（２７）が拷問の館に引きずり込まれた。

ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ所属のダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーとしても活躍する武知はＤＤＴの上野勇希、彰人と組んでＳＡＮＡＤＡ＆ＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯと激突。特別興行ながら新日本マット初参戦となった。

武知は序盤から場外のＤＯＵＫＩにトペ・コンヒーロを見舞うなど大技を繰り出したが、度重なる急所攻撃、凶器攻撃で徐々にペースを握られる。彰人がＤＯＵＫＩのイタリアンストレッチＮｏ．３２に捕まると、上野がＳＡＮＡＤＡのギターショット、武知がＳＨＯの鉄板攻撃でカットを阻止される。最後は彰人がＳＨＯの鉄板攻撃で完全ＫＯ状態となり、レフェリーストップでチームは敗北を喫した。

試合後にはさらなる屈辱が待っていた。武知はＳＨＯとＤＯＵＫＩに両足を捕まれ、コーナーに登ったＳＡＮＡＤＡから急所へのチョップを食らいもん絶。それでもバックステージでは前を向き「すごく刺激のある一日でした。僕の会社の社長であるＨＩＲＯさん、実は新日本プロレスが大好きで、念願のリングに上がれたっていうことは僕自身すごくうれしかったです」と目を輝かせた。

さらに来年１月４日東京ドーム大会での引退を控える棚橋弘至にもメッセージを送った。「新人ながらすごく生意気なことを言うと、棚橋さんと一度でもいいから触れ合いたかった、同じ空気を吸ってみたかったなっていうのはすごく心に残ってる。もしチャンスがあるなら、新日本プロレスでも、ＤＤＴでも、地方でも、引退試合でも、どこでも大丈夫なのでお話をくれればいつでもどこでも駆けつけます」と呼びかけていたが、果たして――。