「それ可愛いね♡」→ なんと【ダイソー】！ 簡単にアレンジできる「優秀スマホグッズ」

いつも使っているスマホを、今よりもっとかわいい自分仕様にするなら【ダイソー】のスマホグッズに注目してみて。今回は、いつものスマホに付けるだけで簡単にアレンジできるプチプラグッズをご紹介します。店舗で見つけたら即ゲットがおすすめです。

ひとつで存在感のあるリボンチャーム

【ダイソー】「スマホチャーム」\220（税込）

大きなリボンモチーフが目を引く「スマホチャーム」。カラーはパールとシルバーの2色から選べて、パールカラーはとくにフェミニンな印象です。リボンの存在感があり、ハート型のフックもさりげないポイントに。持つだけで気分が上がりそう。

立体的なラバーブタで遊び心あるスマホケースに

【ダイソー】「スマホ貼り付けパーツ」\220（税込）

ブタの顔とお尻の2つがセットになった、ユニークでキュートなスマホパーツ。ぷっくりとしたフォルムはラバー素材で、貼るだけで一気に遊び心のあるデザインに。お尻のイラストのシートは、スマホとスマホカバーの間に挟めばスマホショルダーやストラップが付けられる優れものです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

