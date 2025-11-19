あまりにも好きすぎて！？ YouTubeチャンネル「Funny Dog Bailey」では、無邪気な子猫に突撃されるゴールデンレトリバーの様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて優しいワンちゃん」「見ていて心がほっこりする」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがゴールデンの《もふもふの首》に顔を押し付ける子猫の姿です！

ゴールデンの首に頭をギューッと…

注目を集めたのは「Golden Retriever Attacked by Kitten [TRY NOT TO LAUGH or GRIN]」という動画。ゴールデンレトリバーの背中に子猫が乗っているシーンから始まります。

ゴールデンの首に頭をギューッと押し付ける子猫。「大好きなのニャ〜！」という声が聞こえてきそうです。ゴールデンが首をよけても、ギューギューと押し付けます。

ラブラブの子猫に、なんだか困った表情のゴールデン。その様子に、思わずくすっと笑ってしまいますね。あまりにもしつこい子猫に、顔をペロペロとしてギューギュー攻撃をやめさせるゴールデン。いったん離れたものの、諦めた様子はまったくない子猫です。

最後は思いっきり抱きつきながら、ゴールデンにもかまってもらえて幸せ一杯の子猫なのでした。

動画を見た人たちからは、「子猫の好き好き攻撃がかわいすぎる」「ゴールデンレトリバーの包容力がすごいね」「親子にしか見えない！」などのコメントが寄せられています。家族のような2匹の様子を、ぜひ動画でご覧ください。