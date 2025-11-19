１９日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で大分市佐賀関で１８日夕に発生した大規模火災を報道した。

建物１７０棟以上、約４万８９００平方メートルが焼損した大火災をキャスターの大越健介氏は現地からリポート。佐賀関の漁港から「私の後ろ、漁港を挟む形で向こう側、１７０棟あまりに延焼が及んだ住宅密集地です。炎こそ収まりましたけれども、日暮れの段階でも、まだところどころで煙が上がっていました。火災の鎮圧には至っていません」とリポート。

「あちこちで消防車が消火や確認の作業にあたっています。消防隊員の姿も見られます。規制が引かれていて、現場への立ち入りは厳重に制限されたままとなっています」と続けると「近くの市民センターには今も１００人を超える人たちが避難をしていて、そのかなりの割合をお年寄りが占めています。なんとか、避難はできたけれども、これからはどうしたらいいのかと不安な夜を迎えています」と伝えた。

さらに「火災の延焼の方向に決定的な影響を与えたのが当日の北西の風でした。今、着ているコートからも焦げ臭さがなかなか取れないというのが実態で、この焦げ臭さというのが、この火災の大きさを思い起こさせるものになるかも知れません」と話していた。