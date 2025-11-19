三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は26日、30分拡大で第9話が放送される。次週予告は「最終章 突入」と銘打つ。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

【第9話あらすじ】

深夜のWS劇場。自分のために元情夫・トロ（生田斗真）を追い出した久部三成（菅田将暉）の勇敢な一面に、倖田リカ（二階堂ふみ）も少しずつ惹かれ始めていた。親密な雰囲気が漂う中、久部は劇場が軌道に乗れば「ハムレット」を上演したいと語る。久部はハムレット役、リカはその恋人オフィーリア役。2人は手をつなぐと、飲み屋へと向かう。

八分神社の居間。江頭樹里（浜辺美波）は物思いにふける。久部とリカの関係が気になって仕方がない。