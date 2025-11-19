三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は19日、第8話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は00年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第8話は「八分坂の対決」。WS劇場は久部三成（菅田将暉）によるシェイクスピア劇「冬物語」を上演中。是尾礼三郎（浅野和之）とケントちゃん（松田慎也）のシーン中、客席から「下手くそ！」とヤジが飛ぶ。叫ぶのは倖田リカ（二階堂ふみ）の元情夫・トロ（生田斗真）だった。

オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）は1日2回公演（90分）から1日6回公演（45分）を提案。王子はるお（大水洋介）の代役は大瀬六郎（戸塚純貴）。警官とは思えぬ、見事な舞台デビューを果たした。伴工作（野間口徹）は朝雄（佐藤大空）におもちゃの拳銃をプレゼント。久部は落ち込む是尾に演技の講義を依頼した。

トロとリカはジャズ喫茶「テンペスト」へ。リカが新宿・歌舞伎町の風俗店で働けば、トロは東京湾に浮かばずに済む。その稼ぎは、WS劇場の存続に毎週必要な額と同じ120万円。リカからのSOSに、江頭論平（坂東彌十郎）は家宝の七福神をトロに差し出した。その価値は、120万円は下らない。

そこへ久部が乱入。ナイフを取り出したトロに「リカさんを、渡すわけにはいかない！」と銃口を向けた。大瀬の荷物を漁って見つけた拳銃。おもちゃだと確信し、余裕のトロだったが、久部の気迫に思わず降参し、涙目。「いいことを教えてやる。芝居に大事なのは、自分を信じる心だ」――。是尾の講義が生きた。

久部を追い出した劇団「天上天下」は「ハムレット」の脇役フォーティンブラスの新人オーディションを開催。「トロ田万吉、38歳。演技の経験はありませんが、訳あって芝居に目覚めました」。参加者の中にトロの姿があった。

ウソを本当にした久部の演技がトロに火をつけた。まさかの芝居対決となるのか。

SNS上には「久部さん、一世一代の大芝居」「菅田将暉の狂気じみたピストルの演技、凄まじすぎる」「久部vsトロの緊迫感からの大笑い」「トロも役者に転身wキラッキラな眼差しだったなw」「まさかのライバル劇団入り。展開が読めなすぎるw」などの声。視聴者の笑いと驚きを誘った。