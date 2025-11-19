BRAHMANが、完全限定盤ピクチャーLPボックス『七梵全書』を2026年3月11日にリリースする。

結成30周年を迎えたBRAHMANは、これまでに7枚のフルアルバム『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『ETERNAL RECURRENCE』『超克』『梵唄』『viraha』を発表してきた。このたび発売されるLPボックスでは、この7作をコンパイル。7枚すべてがピクチャーレーベル仕様となっており、今作のためだけに製作されたオリジナル特製化粧木箱に収められる。

今作は完全受注限定盤となり、受注期間は本日18時から2026年1月30日24時まで。この機会を逃すと二度と手に入る機会はないとのことだ。さらに、12月21日24時までに購入すると、早期予約特典として『七梵全書オリジナルレコードバッグ』が付属する。

（文=リアルサウンド編集部）