一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を11月19日正午から20日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと料金一例は、ザ・プリンスパークタワー東京（2名素泊まり）が29,358円から、ホテルモントレ半蔵門（同）が12,305円から、札幌東急REIホテル（同）が7,115円から、ラビスタ函館ベイANNEX（同）が36,880円から、富士屋ホテル（同）が35,680円から、ホテルインディゴ犬山有楽苑（同）が22,600円から、ホテルロイヤルクラシック大阪（同）が23,160円から、千里阪急ホテル（同）が9,920円から、エスペリアホテル福岡中洲（同）が10,450円から、HIYORIオーシャンリゾート沖縄（同）が19,700円から、JR九州ホテルブラッサム那覇（同）が15,138円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。