ÏÂ±û¤è¤¦¤«¡Ö¹üÀÞ¤ò´Þ¤àÉé½ý¡×¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼Ãæ»ß
¡¡¸µÊõÄÍÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÏÂ±û¤è¤¦¤«¤¬¡¢¹üÀÞ¤ò´Þ¤àÉé½ý¤Î¤¿¤áÅìµþ¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È½êÂ°»öÌ³½ê¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÏÂ±û¤è¤¦¤«¤¬¹üÀÞ¤ò´Þ¤àÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Î¼£ÎÅ¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï£²£²Æü¤ÎÅìµþ¡¢£±£²·î£±£´Æü¤ÎÂçºå¤Î£²¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢³«ºÅ¤Ë´Ø¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÂ±û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ±û¤Ïº£Ç¯£¹·î¤ËÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¡Ö£É£Í£Ð£Å£Ò£É£Á£Ì¡¡£Ê£Á£Ú£Ú¡×¤Ë»²²Ã¡£Æ±½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¹ðÃÎ¤·¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³«ºÅ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£