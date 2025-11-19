Åß¤ÎÌë¶õ¤Ë¼î¶Ì¤Î²Ö²Ð¤¬µ±¤¤¤¿¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð 2025¡×¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤¿King ¡õ Prince¤Î³Ú¶Ê¤Ø¤Î°¦
King ¡õ Prince¤Î⾳³Ú¤È²Ö⽕¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö⽕ 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤ÏÅß¤Î²Ö⽕¤¬¤ß¤É¤³¤í¡£11⽉16⽇¡Ê⽇¡Ë¤Ë3Ëü⼈¤¬½¸·ë¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç⾏¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ⼦¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¶ËºÌ⾊¤Î²Ö⽕¤ÈKing ¡õ Prince¤Î⾳³Ú¤Î¶¦±é¤ÇºÇ⾼¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2²ó⽬¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾Á°¤Ë⾏¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ⾒¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ö⽕¤È¤¤¤¦·ù¤¤¤Ê⼈¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î⽅¡¹¤È¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÅß¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØËèÇ¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤µîÇ¯¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²Ö⽕¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡£
郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸⽅¸þ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡£King ¡õ Prince¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç⽋¤«¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åß¤Î¶õ¤ò²Ö²Ð¤¬ºÌ¤ë¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤¬³«Ëë¡ª
³«±é¤Î17»þ¤ò5Ê¬²á¤®¤¿º¢¡¢¡ÖKing ¡õ Prince¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö⽕¡¢»Ï¤Þ¤ë¤è¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤«¤é⼣Êë¤ì¤ËÀ÷¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õ¤Ë³«Ëë¤Î²Ö⽕¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£⿊¡ßº°¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íá⾐¤Ë²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤¿⼆⼈¤¬ÅÐ¾ì¡£郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë⾦È±¤ËÀ÷¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
²ñ⾒¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤«¡£¤è¤ê¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢¡È¥Ç¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤Î⽑¤òÀ÷¤á¤Æ¤¯¤ëÈà⽒¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿郄¶¶¤µ¤ó¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÁê⼿¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥é¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯King ¡õ Prince¤Î⼆⼈¤âÆ±¤¸¤À¡£
¤Þ¤º¤ÏÎø¤Î¤È¤¤á¤¤ò²Î¤¦¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖHEART¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¸å¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¡ØKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö⽕ 2025¡Ù¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡ª ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Åß¤Î²Ö⽕¤Ç¤¹¤è¡ª À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡© ²¶¤¿¤Á¤È⼀½ï¤ËºÇ⾼¤Î»×¤¤½Ðºî¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿3Ëü⼈¤¬⼤´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¡ÖºÇ⾼¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¤Ø¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡ÈK¡õP¡É¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÑµÒ¤Î⽬¤ÎÁ°¤Ë¡£¥é¥¹¥È¥Ý¡¼¥º¤òV¥µ¥¤¥ó¤Ç¥¥á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï郄¶¶¤µ¤ó¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖMy Love Song¡×¤Ç⼿¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢⽚⼿¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£⼀µ¤¤Ë²ñ¾ì¤ò¥Û¥Ã¥È¤Ë¤¢¤¿¤¿¤á¤ëÆó¿Í¡£
¥È¥í¥Ã¥³¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤¡¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç²þ¤á¤Þ¤·¤ÆKing ¡õ Prince¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¥¥ì¥¤¤Ê²Ö⽕⾒¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£郄¶¶¤µ¤ó¤â¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ²°Âæ⾏¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£
È©´¨¤¤»þ´ü¤Î²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¡Ö³§¤µ¤ó´¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö³¤⼈¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î⼈¤ò⾒¤¿¤é¡¢¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö⼼¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È郄¶¶¤µ¤ó¡£¡ÖµîÇ¯¤âÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿⽅¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ê±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¿ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬King ¡õ Prince¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¨¤ëÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò⽤°Õ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥£¥¢¥éFes¡×¡¢King ¡õ Prince¤Î⼆⼈¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥³¤¦¤Á¤ï¤ò²ñ¾ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖMy¤¦¤Á¤ïFes¡×¤Ê¤É¡¢¿·´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ⾒¤Ç郄¶¶¤µ¤ó¤¬¡ÖÅß¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î⾳³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶È³¦¤ÎÀèÇÚ¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥Æ¥£¥¢¥éFes¡Ù¤Ç¤Ï¡¢King ¡õ Prince¤Î¶Ê¤ò¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò⾒¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£⽇¤Ï²æ¡¹¤Î¶Ê¤Î¡ØFunk it up¡Ù¤òÃË⼦¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤Ç¤½¤Î⼈¤Î¤³¤È¤¤¤¸¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ñ⾒¤Ç⾔¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¡Ö¥Æ¥£¥¢¥éFes¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·½Ð¤¹¡£
¡Öº£⽇¤ÏÃË¤Î⼦¤¬¡ØFunk it up¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃË⼦¤òÃµ¤¹±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£¡Ö¤É¤¦¶ÛÄ¥¤·¤¿¡© ¤¢¤Î¶Ê¡¢¤è¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«⼤Àª¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡© ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿⼦¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ⽣¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¾ì⾯¤â¡£
¥Æ¥£¥¢¥é¤È¤È¤â¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¥«¥¦¥ó¥È¡ª ¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è²Ö⽕¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£10ÉÃÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¡Ö¥¼¥í¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤Æ⾔¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡¼¡ª¡×¤È郄¶¶¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤·¡¢Á´°÷¤Ç10ÉÃÁ°¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò⾼¤á¤ë¡£
¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡¼¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤Ë¤Î¤»¤Æ¼¡¡¹¤È²Ú¤ä¤«¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²Ö⽕¡£¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÌë¶õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢²ñ¾ì¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼¤ä¾ÈÌÀ¡¢⾊¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö⽕¤ÇâÁ¤·¤¤¤Û¤É¤ËÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë¡£È©´¨¤¤»þ´ü¤ÎÅß¤Î²Ö⽕¤Ï¡¢À¡¤ßÅÏ¤Ã¤¿¶õ¤ËÁ¯Îõ¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È1⽇⽬¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò⽚⼿¤Ë¤ª¸ß¤¤¤òÆ°²è»£±Æ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æó¿Í¡£郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤Î÷¤¬»£¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î⽇¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢¤¤¤¤¤Î¤¬»£¤ì¤¿¤ï¡£³¤⼈¤Î¡×¤ÈMC¤ÇÊó¹ð¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡¢»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â·ã¥Ó¥¸¥å¤ÎÎ÷¡¢»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ê郄¶¶¤µ¤ó¡£¡Ö·ã¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ã¤¿¡©¡Ê¾Ð¡Ëºò⽇¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ä¤ó¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ï¡ª ³§¤µ¤ó¤Ï»£¤ëÇÉ¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â⾁´ã¡¢⽬¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡© »£¤Ã¤¿⼈¡©¡×¤È¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆ°²èOK¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ë¿Ò¤Í¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£
郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö»£¤é¤Ê¤¤¤Çº£¤Þ¤ÇÍè¤¿⼈¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¤Ê¤¼»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤«ÉÔ»×µÄ¤¬¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¡ÖÇ¾¤ß¤½¤Ë¥á¥â¥ê¡¼·Ï¤À¤è¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀâÌÀ¡£Á°⽇¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ°²è¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤â¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È·Ï¡© ¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤½¤ì¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£⽣¤Ç⾒¤¿¤Û¤¦¤¬¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
²ñ¾ì¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡¢Åß¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â
ÏÃÂê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ë¡£郄¶¶¤µ¤ó¤Ï⼭²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¡¢⽵Æâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤Î³Ú¶Ê¤¬Ä°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È⼒Àâ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤«¤é²Î¤¦¶Ê¤Ï¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÄÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê±ÊÀ¥¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢back number¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ò¥¢¥³¥®±éÁÕ¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆó¿Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ËÊ¨¤¯²ñ¾ì¡£²Î¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Á°⽇¤Ë²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·¬⽥²ÂÍ´¤µ¤ó¤Î¡Ö⽩¤¤Îø¿ÍÃ£¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÆó¿Í¤Ç¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥ºÈäÏª¡£¡Öºò⽇¤Ï·¬⽥¤µ¤ó¤Î¡Ø⽩¤¤Îø¿ÍÃ£¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ¡¢⾃Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»î¤ß¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ö¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê·Ï¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡¤Î¶Ê¤â¤·¤Ã¤È¤ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ª ²æ¡¹¤Î²ÎÀ¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤È¡ÖI Promise¡×¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÈäÏª¤Ø¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê⾳⾊¤òÁÕ¤Ç¤ë⼆⼈¤Î²ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ë²ñ¾ì¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖI Promise¡Ä¡×¤È¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤Ö¤ê¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¯郄¶¶¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¤¤¤¤Í¡£¸µ¡¹¡¢Åß¤ò´¶¤¸¤ë¶Ê¤Ç¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î⾳⾊¤â¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£¡Ö¤è¤êÅß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¤³¤³¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë7Ëç⽬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖTheater¡×¤Î²Î¾§¤â²Ö⽕¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡×¤Î¤³¤Î¶Ê¡£⾳³Ú¤È±Ç²è¤Ø¤Î°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Ä°¤¯¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨¡¢1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê±Ç²è´Û¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ú¶Ê¤â´üÂÔ⼤¤À¡£
¡ÖTheater¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ⾒¤Ç±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ»þ´Ö¤âÏ«⼒¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â»×¤¤¤âµÍ¤á¤¿ºîÉÊ¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£MV¤â3⽇¤°¤é¤¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¡¢ºÇ⻑»þ´Ö¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Ç¥«¤¤MV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê⾒⽅¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß⽅¤¬¤Ç¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤«¤éÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡Ö²þ¤á¤ÆKing ¡õ Prince¤Î³Ú¶Ê¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤³¤«¤é¤ÏÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë²Ö⽕¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Íá⾐¤Î⾐¾Ø¤«¤é¥¥ã¥á¥ë¤ÎÅß¥³¡¼¥È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë⾐¾Ø¤Ë¤ª⾊Ä¾¤·¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡Ö·¯¤È¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ê¤ÉKing ¡õ Prince¤Î³Ú¶Ê¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²Ö⽕¤ÎÍ»¹ç¤Ç¤Ò¤È⾜Áá¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç²Ö⽕¤ÏºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê²Ö⽕¤ò⾒¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²Ö⽕¤Î»×¤¤½Ð¡¢ºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È⾔¤Ã¤Æ¤¤¤¿郄¶¶¤µ¤ó¤¬²Ö⽕¤ÎÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë10ÉÃ¥«¥¦¥ó¥È¸å¤Î³Ý¤±À¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈÄó°Æ¤ò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖËè²óÊÑ¤¨¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤À¤«¤é¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡Ù¤¬¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È±ÊÀ¥¤µ¤ó¤â»¿À®¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡£
¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¡Ö¤³¤Î2⽇´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¤ß¤ó¤Ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È郄¶¶¤µ¤ó¤¬⾔¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ²¤ì⼥¡¢À²¤ìÃË¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤Í¡ª ¥é¥¹¥È¤Ê¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç⽬¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¡¢⼀½ï¤Ë¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬Èù¾Ð¤à¡£
²ñ¾ì⼀ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢²Ö⽕¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬Èþ¤·¤¯¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÇï⼿¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë²ñ¾ì¡£ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥³¥¿¥Ä¤Ë⼊¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëÆó¿Í¡£¥³¥¿¥Ä¤Î¾å¤Ë¤Ï¤ß¤«¤ó¤ä¥é¥à¥Í¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²£¤Ë¤Ï¤ä¤«¤ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥Ö¤â¡£
ºÇ½ª¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Á°⽇¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç郄¶¶¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡Ö·¯¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¡×¤¬¥é¥¹¥È¶Ê¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÍ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢⾃Ê¬¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²Ö⽕¤¬¼çÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤È⼀½ï¤ËÆ±¤¸⽅¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤·Ê⾊¤ÈKing ¡õ Prince¤Î⾳³Ú¤ò¿¼¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡£⾃Ê¬¤â¤³¤Î¶Ê¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·¯¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¡Ù¤ÏËÍ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â·ë¹½µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²Ö⽕¤È¤È¤â¤ËÄ°¤¯¶õ´Ö¤ÎÂº¤µ¤ËÎÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²þ¤á¤ÆKing ¡õ Prince¤Î³Ú¶Ê¤ò⾃Ê¬¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÎÞ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÁÇÄ¾¤Ë²ñ⾒¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿郄¶¶¤µ¤ó¡£Æó¿Í¤Î²Ö⽕¤ò⾒¤Ä¤á¤ë⽬¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡Á¡ª¡×¤È⾔¤¤¹ç¤¤¶½Ê³¾õÂÖ¤ÎÆó¿Í¡£¡ÖºÇ¸å¡¢²Ö⽕¤Î»Ä¤ê⾹¤¬¡Ä¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È郄¶¶¤µ¤ó¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«²Ö⽕¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£Æ±¤¸¶õ´Ö¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç⾒¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸⽅¡¢Á´Á³°ã¤¦¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥¿¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤Þ⽬¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î⼈¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ó¤Ê⾒¤ëµ¡²ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤¦¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢²Ö⽕⾒¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢Æ±¤¸⽅¸þ¤ò⾒¤Ä¤á¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤·Ê⾊¤ò⾒¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖºÇ⾼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£King ¡õ Prince¤Î³Ú¶Ê¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë2⽇´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤ê¿¼¤¯¶Ê¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤Í¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ê郄¶¶¤µ¤ó¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤È⾒¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Í¡£º£¤Þ¤Ç⼀½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤ä¤«¤é¤µ¡£¤½¤Î⽅¡¹¤¿¤Á¤È⾒¤ë²Ö⽕¤À¤«¤é¤è¤ê¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ê±ÊÀ¥¤µ¤ó¡Ë¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æ¥£¥¢¥é¤È¤Î»þ´Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤È¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖWOW¡×¤ò²Î¾§¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î²Ö⽕¤¬É´²ÖåçÍð¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç²Î¤¦»Ñ¤Ï¡¢µ±¤¤âÇÜÁý¡£²¿ÅÙ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î⾔ÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë⼆⼈¡£¡Ö¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¨¡¨¡¡£
⼤³¢⽇¤Ë¤Ï¡ØNHK¹È⽩²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¡£2026Ç¯¤ÏKing ¡õ Prince¤Î4⼤¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆÍ¤¿Ê¤àKing ¡õ Prince¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò⽌¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
