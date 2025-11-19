貯蓄を毎月6万円取り崩し。66歳男性の年金5万6000円生活「もっと真面目に老後を考えれば…」
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住66歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：不明
リタイア前の年収：630万円
現在の資産：預貯金570万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金なし
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「物価や税金が高騰し続けているため、あらゆる物の値段が高くなり、年金のみでは家賃を支払ったらなくなってしまう。貯蓄を切り崩して生活するしかない」と語っています。
ひと月の支出は約「12万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
年金生活においては「自宅内の電気はなるべく使用しない。例えば冬場はエアコンではなく、こたつのみを使用する。夏場はエアコンは寝る時だけ使用し、昼間は扇風機を使って過ごすようにしている。他には食事は外食せず、自炊をして食費を抑えるようにしている」と節約を徹底している様子です。
今の生活での不安については「この先、病気を患い手術や入院をする事になれば、貯蓄はすぐになくなり生活は困難になる。その事が常に頭の中にあり、非常に不安」だと言います。
とはいえ「足と腰が悪いため仕事が出来ず現在は何もしておらず無職」とあり、年金収入のみに頼らざるを得ない様子。「今の生活の楽しみは特にありません」と厳しい現状を語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
