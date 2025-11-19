＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター

【映像】宇良が見せた“珍しい”表情

前頭三枚目・宇良（木瀬）が小結・高安（田子ノ浦）を“0.1パーセントの妙技”で劇的に下した一番。取組直後、宇良が“珍しい表情”を見せる場面があり、その様子に「宇良の勝った後の顔よｗ」と注目が集まった。

立ち合い低い姿勢で当たった宇良は、高安の懐に入ると頭をつけたまま勢いよく前進。高安の左足を手で抱え込みながら見事に勝利した。決まり手は“渡し込み”で、日本相撲協会の公式ホームページによると決まり手ランキング34位、発生割合0.1パーセントの珍しい掛け手だ。勝った宇良は6勝目を挙げ、高安は敗れて6敗目を喫した。

決着がついた際、宇良は勢い余って土俵下へ飛び込むように転落。体を起こすと、ちょうど目の前に座っていた大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）を気遣うように手を出してコクリと頷き、激しい取組で頭がクラッとしたのか、立ち上がると珍しく渋い表情をして頭を振っていた。

宇良が珍しく見せた“渋い顔”に、ABEMAの視聴者も「厳しい顔」「渋い顔してる宇良ちゃん」「宇良渋い顔したね」「宇良の勝った後の顔よｗ」「目を細めて行司を見る」と注目。琴櫻を気遣う振る舞いに「宇良良い人だなｗ」とコメントするファンもいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）