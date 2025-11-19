ÉðÅÄº½Å´¤Ï²¿»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¤¬²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤ë¡¢¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÄ«¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡£11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë8»þÂæ¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¥é¥¸¥Þ¥¬¥³¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¿åÍËÁ°È¾¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¤¬¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÇÏ¼ÖÇÏÈ¯¸À¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Ä¼»ÈÀî¸¶¿¿°á¡Ö¡ØÇÏ¼ÖÇÏ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢Àè·î°Ì¤«¤é·ë¹½Ê¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¡Ø¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÀ®²Ì¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¼Ò²ñ¤âÍí¤á¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©´ËÏÂ»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï10·î21Æü¤È¤«22Æü¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Ç¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤âÁáÄ«3»þ¤ÎÅúÊÛ¥ì¥¯¤¢¤ê¤£¤Î¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ïº£¡¢ÂçÂÎ2»þ´Ö¤«¤éÄ¹¤¤Æü¤Ç4»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Í¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤Ê¤¤È¯¸À¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤¢¤ÈËÜÅö¤ËÂæÏÑÍ»ö¤Î·ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¼Â¤Ï¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤·¤Æ¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç»à¤Ë¤«¤±¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÉðÅÄº½Å´¡Ö¤Ï¤¤¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö·ëÏÀ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥êー¥Àー¤³¤½¡¢¤¤¤ä¡¢³§¤µ¤ó¿²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿²¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡ª¡¡¡Ø¥ª¥Á¥ª¥Á¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÌµÍý¤Ï¤¿¤¿¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤ÎÀÝÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¹½Â¤Åª¤ËÀ§Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬µÞÌ³¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¿²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡Ù¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Çー¥¿¤Ç¸«¤Æ¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤Ã¤ÆÆùÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀº¿À¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤º¿çÌ²»þ´Ö¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³¥Ð¥«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢OECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Ê¤ó¤«¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÖTime use across the world¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ29¥«¹ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¸¥ã¥¸¥ãー¥ó¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
ÉðÅÄ¡ÖÂ¿Ê¬²¼¤ÎÊý¤À¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö29¥«¹ñ»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Î29°Ì¡ª¡¡¤½¤¦¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¤ª¤è¤½7»þ´Ö22Ê¬¡£·ë¹½¿²¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤â¤¦¤½¤ÎÇ§¼±¼«ÂÎ¤¬²æ¡¹¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«¤Í¡©¡×
À¾Â¼»ÖÌî¡Ö¤·¤«¤â·ë¹½¿²¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡ÖÂè1°Ì¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¸À¤¦¤È¤ª¤è¤½9»þ´Ö18Ê¬¤Ç¤¹¡×
ÉðÅÄ¡ÖÂçÊ¬¿²¤ë¤Í¡£Ê¿¶Ñ¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¿²¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢29°ÌÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1¤Ä¾å¤Î28°Ì¤Ï¤É¤³¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ªÎÙ¤Î´Ú¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Ç½ÎÏ¼çµÁ¤â¤¤Ä¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¤¶ÐÊÙ¤ËÆ¯¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢Ãæ¹ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤¬Ãæ¹ñ¡ª¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤³¤ì¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Ãæ¹ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ØÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢9»þ´Ö¿²¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡Ö¤³¤³¤Ê¤ó¤«°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÌÇò¤¯ÇÒ¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿çÌ²¤È·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤³¤ì¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿²¤¿Êý¤¬ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤Ï¥´¥Þ¥ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¿çÌ²»þ´Ö6»þ´Ö¤òÀÚ¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢»àË´¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¿´Â¡·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Åý·×Åª¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£6»þ´Ö¡¢º£Æü¤È¤«¿²¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÉðÅÄ¡Ö»ä¤ÏËèÆü6»þ´Ö¿²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¤¤í¤¤¤í¿çÌ²¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢11»þÁ°¤Ë¿²¤Æ5»þ¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Ä¼»ÈÀî¸¶¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Âç»ö¤Ç¤¹¤è¡×
ÉðÅÄ¡Ö6»þ´Ö¤Ç¤â¥Û¥ó¥È¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤â¤¦1»þ´ÖÍß¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×