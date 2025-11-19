¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤á¤°¤ëÌÐÌÚ³°Áê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¿¿°Õ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï£±£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏ½Î¡×¤ò³«ºÅ¡£¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤Çºî²È¤Îº´Æ£Í¥»á¤Î¹Ö±é¸å¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£·Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬Àï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤ò³¤¾åÉõº¿¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ëÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¼êÂ³¤¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤¤¤¦È¯¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÊÑ¤Ê´íµ¡¤ò¤¤¤Þ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼ÁÌä¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»ä¤Ï¡¢³°Ì³¾ÊÅö¶É¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ³°Ì³Âç¿Ã¤ÎÌò³ä¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºòÆü¡Ê£±£¸Æü¡Ë¤â¡ÊÌÐÌÚ³°Áê¤Ï¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÃæ¹ñÂ¦¤Î¡Ë¿¿°Õ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Ãæ¹ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¼¡¤ÎÈ¯¿®¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³°¸ò¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÀì´É»ö¹à¤Ç¤¹¡££±¤Ë³°Ì³¾Ê¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¡£ÆÃ¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÀì¸¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£