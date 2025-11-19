à£Ç£Ô£Ï½÷Í¥á¤Î´õÎÉÍü¤¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ´íÆÆÃæ¡×¤ÈÊó¹ð¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤Î¤¬¤ó¡¡£··î¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ç£Ô£Ï¡×¡Ê£±£¹£¹£¸Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤Î´õÎÉÍü¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡Ö´íÆÆÃæ¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´õÎÉÍü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£±£¸Æü¿¼Ìë¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¹õÇØ·Ê¤ËÇò»ú¤Ç¡Ö´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¤¿¤À¤¤¤Þ´íÆÆÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´õÎÉÍü¤Ï¡Ö£Ç£Ô£Ï¡×¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¼ç±é¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤¬±é¤¸¤¿¹â¹»¶µ»Õ¤Îµ´ÄÍ±ÑµÈ¤ò¡Öµ´¤Ã¤Á¡×¤È¸Æ¤Ö»Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£²Ç¯¸å¤Î£²£°£°£°Ç¯¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£
¡¡£±£µÇ¯£±·î¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Éô°Ì¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ÇÀÚ½ü¤·¤¿º¸¹üÈ×¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¡£¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÃ¦ÌÓ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢£³·î¤Ë¤Ï´Ý´¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£