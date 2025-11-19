FW町野修斗が所属するボルシアMG、ポランスキ暫定監督の正式就任を発表
FW町野修斗が所属するボルシアMGは18日、オイゲン・ポランスキ暫定監督(39)の正式就任を発表した。2028年まで契約を延長することも併せて報告している。
ボルシアMGは今季ブンデスリーガで開幕3戦未勝利(1分2敗)とスタートダッシュに失敗。9月にジェラルド・セオアネ前監督(47)が解任され、リザーブチーム(U-23)を率いていたポランスキ監督が暫定的にトップチームを指揮することになった。
リーグ戦の未勝利は8試合(3分5敗)まで伸びたものの、今月1日の第9節ザンクト・パウリ戦で4-0の大勝。8日の第10節ケルン戦も3-1で制して今季初の2連勝を飾り、一時最下位だったチームは12位にまで順位を上げている。
次節は22日に行われ、敵地でハイデンハイムと戦う。
