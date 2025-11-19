NEK!が、11月26日にリリースする1stアルバム『MEME』から「GiMMiCK」の先行配信を開始した。

少し懐かしさを感じるメロディックロックサウンドの本楽曲は、人生や世の中を芝居だ、と言い切りながら、その中でも抗い強く生きていく、というNEK!の一貫した力強い精神性を表した1曲。

「GiMMiCK」というタイトルには、NEK!の「!(びっくりマーク)」が反転して小文字のiになっている「仕掛け」が隠されていて、これまでの作品にも散りばめられてきたNEK!らしい遊び心が感じられる。

また、11月21日21時に「GiMMiCK」のMVをプレミア公開することも発表された。発表と同時に公開されたティザー映像は、「GiMMiCK」のイントロのメロディーに合わせて映るメンバーのクールなビジュアルが印象的だ。最後にはNEK!のMVの最大の魅力とも言える演奏シーンに繋がりそうなカットも。

さらに、当日はプレミア公開前に、Instagram Liveも行われる予定だ。メンバーと交流が出来る機会となる。

そして、「GiMMiCK」とアルバム『MEME』のリリースを記念した配信キャンペーンの開催も決定した。抽選で非売品の「NEK!ロゴステッカー(「MEME」ver.）」がもらえる『「GiMMiCK」ストリーミングシェアキャンペーン』と、指定のリンクから『MEME』をPre-add/Pre-Saveすると未公開カットを使用した「NEK!『MEME』オリジナル画像 Type A」をもらえるキャンペーンが開催され、どちらも期間は11月25日までとなっている。

NEK!は2026年2月から＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞を開催予定。2月8日にNEK!のホームとも言える渋谷eggmanからスタートし全国12箇所を回る自身最長のツアーで、ファイナルは4月26日渋谷クラブクアトロで開催される。こちらのチケットオフィシャル3次先行の申し込みは12月7日まで。

1st Album『MEME』

発売日：2025年11月26日(水)

CD予約：https://pcim.lnk.to/meme_CD

品番/価格/仕様/JANコード ■初回盤A 品番：PCCI000000028

価格：4,500円(税込)

仕様：三方背ケース仕様

内容：

CD：10曲＋ボーナストラック(2曲)

ポスターブックレット

封入特典：

ファッション誌「MEME」(36Pフォトブック) ■初回盤B 品番：PCCI000000029

価格：3,900円(税込)

仕様：紙ジャケ仕様

内容：

CD Disc1：10曲＋ボーナストラック(1曲)

ポスターブックレット

封入特典：

CD Disc2：NEK!のミームラジオ(オーディオコメンタリー(音声のみ)) ■通常盤 品番：PCCI000000030

価格：3,300円(税込)

仕様：紙ジャケ仕様

内容：

CD：10曲

ポスターブックレット

封入特典：ネキミームステッカー (ランダムステッカー(全4種))※初回生産分限定 CD収録内容（全形態共通） Frog FlogGiMMiCKbiT bY biTJumpingTic Tac ToeマリンスノウScrap Bookrip-offDear meOOAK Frog FlogGiMMiCKbiT bY biTJumpingTic Tac ToeマリンスノウScrap Bookrip-offDear meOOAK 初回盤Aボーナストラック(パッケージのみ) fake?Clock up! fake?Clock up! 初回盤Bボーナストラック(パッケージのみ) color chord color chord ■ショップ別オリジナル特典：

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ステッカー(メンバー4種ランダム)

HMV・HMV＆BOOKS：A5クリアファイル

Amazon：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm

セブンネット：アクリルカラビナ

ネオウィング/CD Japan：2L判ブロマイド

＜NEK! 1st アルバム『MEME』リリース記念ワンマンライブ＞

2025年11月28日 (金)神奈川・横浜ReNY beta

開場 18：30 ／ 開演 19：00

NEK! 『MEME』発売記念イベント@タワーレコード渋谷店

日時：2025年11月29日(土) 16:00START（集合：15:30）

場所: タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

内容：アコースティックライブ＋CDサイン会

参加方法などの詳細はこちら：https://towershibuya.jp/

＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞

2026年2月8日 (日) 東京・渋谷eggman

開場 :17:30 ／ 開演 :18:00

2026年2月28日 (土) 神奈川・横浜・BAYSIS

開場 :16:30 ／ 開演 :17:00

2026年3月15日 (日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月20日 (金・祝) 宮城・仙台・ROCKATERIA

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月21日 (土) 福島・club SONIC iwaki

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月28日 (土) 愛知・NAGOYA JAMMIN’

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年3月29日 (日) 愛知・豊橋clubKNOT

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月10日 (金) 熊本・熊本B.9 V2

開場 : 18:30／ 開演 :19:00

2026年4月11日 (土) 福岡・DRUM SON

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月18日 (土) 兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月19日 (日) 大阪・梅田シャングリラ

開場 : 16:30／ 開演 :17:00

2026年4月26日 (日) 東京・渋谷クラブクアトロ

開場 : 16:00／ 開演 :17:00 チケット情報：

券種・料金：

全自由 5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可