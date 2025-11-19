Re:name、ウィンターソング「Vintage Car」配信開始。結成10周年記念の東阪ツーマンツアーのゲストにthe paddles、w.o.d.が決定
Re:nameが、配信シングル「Vintage Car」をリリースした。
同曲は寒さが増すこれからの季節に沁みる、切なさ溢れるウィンターソング。海外のポップスにリンクしたサウンドが魅力の彼らならではの世界観で、2025年の冬を彩るクリスマス感も満載のミディアムバラードに仕上がっている。
Re:nameは、2026年の結成10年に向けた“SIXTEEN + TEN”プロジェクトで、TWO MAN SERIESとONE MAN SERIESのツアーを開催するが、今回TWO MAN SERIESのゲストアーティストも発表された。
2026年1月24日大阪・ESAKA MUSEにthe paddles、2月13日東京・渋谷WWWにw.o.d.を迎えて開催される。チケットはオフィシャル2次先行がスタートしている。
配信シングル「Vintage Car」
2025年11月19日(水)リリース
https://lnk.to/rename_vintagecar
＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞
【TWO MAN SERIES】
大阪
2026年1月24日(土) 大阪・ESAKA MUSE
アーティスト：Re:name / Guest : the paddles
時間：開場 17:30 / 開演 18:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要
問い合わせ：HEADLINE：06-6809-5858
東京
2026年2月13日(金) 東京・渋谷WWW
アーティスト：Re:name / Guest : w.o.d.
時間：開場 18:30 / 開演 19:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要
問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
◎チケット情報
Official 2次先行(抽選) ※ぴあ
受付期間：2025年11月19日(水)18:00〜2025年11月30日(日)23:59
受付URL： https://w.pia.jp/t/rename2026/
一般発売日：2025年12月20日(土)正午〜
【ONE MAN SERIES】
2026年5月23日（土）大阪
2026年5月30日（土）東京
2026年6月14日（日）名古屋
関連リンク
◆Re:name オフィシャルサイト
◆Re:name オフィシャルX
◆Re:name オフィシャルInstagram
◆Re:name オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Re:name オフィシャルTikTok