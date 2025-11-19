Saucy Dog、新曲「エデンの部屋」本日リリース。9thミニアルバムトラックリストも解禁
Saucy Dogが12月17日にリリースする9thミニアルバム『カレーライス』のトラックリストが解禁された。
本作には、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌「スパイス」、映画『恋に至る病』主題歌「奇跡を待ってたって」、先日情報解禁となった「第105回全国高校ラグビー大会」テーマソングの「オレンジ」、配信リリースされたばかりの「エデンの部屋」も入った全7曲収録。
CDには恒例となっている、せとゆいか（Dr/Cho）がボーカルをとる「愛しい日々よ」がボーナストラックとして収録される。リリースに先だって、「カレーライス」のPre add/saveも開始している。
「エデンの部屋」
2025年11月19日（水）配信リリース
試聴：https://saucy-dog.lnk.to/edennoheya
9th Mini Album『カレーライス』
2025年12月17日(水) ON SALE
AZCS-1136 2,200円（税込）
試聴予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice
商品予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice_CD
収録曲
M1:スパイス (『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌）
M2:エデンの部屋
M3:オレンジ （第１０５回全国高校ラグビー大会テーマソング）
M4:まっさら
M5:ワンダーランド
M6:奇跡を待ってたって (映画「恋に至る病」主題歌）
M7:犬も喰わない
Bonus Track（※CD ONLY）:愛しい日々よ
【先着予約購入特典】
Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE
オリジナルポストカード(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)
TOWER RECORDS全店/TOWER RECORDS ONLINE
オリジナルポストカード(TOWER RECORDS ver.)
Amazon.co.jp
オリジナルポストカード(Amazon.co.jp ver.)
楽天ブックス
オリジナルポストカード（楽天ブックス ver.）
一般CDショップ
オリジナルポストカード(一般CDショップ ver.)