Saucy Dogが12月17日にリリースする9thミニアルバム『カレーライス』のトラックリストが解禁された。

本作には、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌「スパイス」、映画『恋に至る病』主題歌「奇跡を待ってたって」、先日情報解禁となった「第105回全国高校ラグビー大会」テーマソングの「オレンジ」、配信リリースされたばかりの「エデンの部屋」も入った全7曲収録。

CDには恒例となっている、せとゆいか（Dr/Cho）がボーカルをとる「愛しい日々よ」がボーナストラックとして収録される。リリースに先だって、「カレーライス」のPre add/saveも開始している。