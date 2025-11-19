【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）

【映像】衝撃のPKストップ→仲間を大声で鼓舞

U-17日本代表のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が、神がかり的なPKストップを見せた。その後の立ち振る舞いも含めて、ファンたちは「川口能活かと思った！」と日本代表レジェンドの姿と重ね合わせた。

日本時間11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で日本は北朝鮮代表と対戦。1ー1の末に迎えたPK戦を5ー4で制して、6大会ぶりで日本史上最高タイ記録となるベスト8進出を果たした。

キャプテンにして守護神の村松は、北朝鮮戦でもビッグセーブを連発。中でも値千金だったのが、1点リードで迎えた31分のPKストップだ。

ボックス内でDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）が、MFキム・ユジンの足を踏んでしまいPKを献上。日本はFVS（VARに代わるリクエスト式のビデオ判定）を要求したが、ビデオ判定でも判定は覆らなかった。

守護神の村松は、PKを獲得した背番号10のキム・ユジンと対峙。しっかりと相手の動きを最後まで見定め、インパクトした瞬間に右方向に横っ飛び。相手の強いシュートをしっかりと弾き出して、最後はカバーに入ったDF竹野楓太（神村学園高等部）が弾き出した。

キム・ユジンが顔をおさえた後に膝に手をついて落胆する一方、渾身のビッグセーブにガッツポーズを見せる村松。その下にはチームメイトたちが一斉に駆け酔ったが、村松は「まだだぞ！」とばかり急いでポジションに戻して、続くCKに備えさせた。さらに収音マイクにも拾われるほどの大きな声で「集中しろ！集中しろ！」と仲間を鼓舞した。

一連の振る舞いに実況の原大悟氏と解説の名良橋晃氏は、「流石だ！流石すぎる！ビッグセーブ！キャプテン！」と賛辞の言葉を次々と送った。

またSNSのファンたちも、村松のセーブと振る舞いに感嘆。「止めたのもだけどその後の振る舞いがもう大人なんよ」「村松半端ないって！」「村松かっこよすぎるやろ国際大会でのPKストップはマジすごい」「もうトップカテゴリーで活躍してるベテランみたいな雰囲気がある」「素晴らしい、川口能活かと思った！」「村松のPKストップまじでえぐい。最初から止めるオーラあったもんな」「いつの間にか日本がGK大国に」「振る舞いがキャプテンそのもの」「17歳でこの安心感エグくない？」「JFAマジでどうやってこんな逸材海外から見つけてきたんだ…？」「本当に17歳か？」など大絶賛となった。

アメリカ人の父と日本人の母の間にアメリカで生まれ育った村松は、現在ロサンゼルスFCでプレー。トップチームにいる名手GKウーゴ・ロリス（元フランス代表）から日々学んでいる。U-15代表ではアメリカのユニホームを着ていたが、今年3月にU-17日本代表に初招集されると4月のU-17アジアカップでもプレー。今大会はビッグセーブを連発するうえ、キャプテンとしてチームの精神的支柱にもなっている。

日本は11月21日、準々決勝のオーストリア戦を控える。U-17W杯では史上初のベスト4進出がかかる重要な一戦でも、村松の活躍に期待したい。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

