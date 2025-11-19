低身長さんもイケそう！【studio CLIP】で狙いたい♡「おしゃれ見えスカート」

お気に入りのスカートを見つけたのに、着丈が合わない……。理想のバランスでスカートコーデを楽しみたい低身長さんは【studio CLIP（スタディオクリップ）】をチェックして。今回は、オーガンジー素材に小花柄刺繍を施したタイトスカートと、しなやかな揺れ感が魅力的なチェック柄スカートをご紹介。身長155cmのスタッフさんが着用して、ちょうどいいバランスに仕上がるスカートは、低身長さんの「こんなの欲しかった」を叶えてくれるかも！

穿くだけでシャレ見え！ 大人可愛い小花柄スカート

【studio CLIP】「小花刺繍タイトスカート」\7,990（税込）

透け感のあるオーガンジー素材に繊細な小花刺繍を施した、上品な着こなしを楽しめるスカート。シックなモノトーン配色とスッキリと穿けるタイトシルエットで、甘さ控えめに大人な雰囲気に。ウエストゴム仕様なので、身長や好みに合わせて着丈を調節できるのも嬉しいポイントです。

ボリュームアウターとの相性も◎ 甘辛ミックスコーデ

身長155cmのスタッフさんが着用しても、裾を引きずらずちょうどいい着丈に。フェミニンムードたっぷりのスカートにメンズライクなワークジャケットを合わせれば、甘辛ミックスコーデが完成。タイトめシルエットなので、ボリュームのあるアウターもバランスよく着こなせそうです。

一点投入で旬度アップを狙える主役級スカート

【studio CLIP】「リネンレーヨンチェックギャザースカート」\7,700（税込）

トラッドなムードを醸し出すチェック柄が目を引くスカートは、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えそう。リネンとレーヨンをブレンドした生地を使用。動くたびにしなやかに揺れて、優美な雰囲気を演出します。ギャザーをたっぷり寄せたボリューム感がありながら、「ウエストをタックデザインにすることでヒップ周りすっきり」（公式ECサイトより）。スタイルアップも狙えそうです。

低身長さんの理想のバランスに！ 最旬テイストミックスコーデ

「155cmでも丈感気にせず着用できました」とスタッフさんがコメントしているように、低身長さんも理想のバランスでスカートコーデを楽しめそう。トラッドなチェック柄スカートに、大ぶりフリルが目を引くロマンチックムードたっぷりのブラウスを合わせて、最旬テイストミックスコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i