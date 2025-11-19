ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、11月27日から、大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだ「あまおう ホリデー」を期間限定で販売する。また、同日から季節のおすすめティーとして「あまおう 和紅茶」も登場する。

ホリデーシーズンを彩るゴンチャの新作は、福岡県産あまおうを贅沢に使用し、甘酸っぱくジューシーな味わいの「あまおう ︎ホリデー」。

今年のドリンクは、芳醇な紅茶とまろやかなミルクのハーモニーが楽しめる「あまおう ホリデー ミルクティー」と、あまおうのフレッシュな味わいを堪能できる、ホリデーシーズン初登場の「あまおう ホリデー ティーエード」、そしてクリーミーな口当たりと甘い香りが際立つ寒い冬にぴったりの「HOTあまおう ホリデー クリーミー ミルクティー」の3種類。さらに、いちごの甘酸っぱい香りがふんわり広がる「いちごフィナンシェ」も初めてメニューに加わり、ホリデードリンクと合わせていちご尽くしを満喫できるラインアップとなっている。

また、世界的にも注目を集める「和紅茶」を使用した（出典：日本経済新聞電子版「広がる『和紅茶』の世界」6月14日掲載）「あまおう 和紅茶」は、「あまおう ︎ホリデー」のベースティーに使用するとともに、「季節のおすすめティー」としても販売する。静岡・鹿児島・宮崎産の茶葉を厳選してブレンドし、あまおう果汁を吹き付けて風味づけをした。大粒でみずみずしい「あまおう」の甘酸っぱい香りがやさしく広がるまろやかな味わいを、ストレートティー、ミルクティー、アーモンドミルクティーで楽しめる。

ホリデーシーズンは、限定デザインのカップシールや店内モニターの特別演出でみんなを出迎える。この季節だけのゴンチャ体験で、最高にきらめく季節を過ごしてほしい考え。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける。

［小売価格］

あまおう ホリデー ミルクティー（ICED／M）：670円

あまおう ︎ホリデー ティーエード（ICED／M）：670円

HOTあまおう ︎ホリデー クリーミー ミルクティー（HOT／S）：640円

あまおう ︎ゼリー：90円

いちご フィナンシェ：220円

あまおう ︎和紅茶 ストレートティー：ICED S 290円／M 340円／L 430円・HOT：S 290円／M 340円

あまおう ︎和紅茶 ミルクティー：ICED：S 440円／M 490円／L 580円・HOT：S 440円／M 490円

あまおう ︎和紅茶 アーモンドミルクティー：ICED：S 490円／M 540円／L 630円・HOT：S 490円／M 540円

（すべて税込）

［発売日］

あまおう ホリデー：11月27日（木）

あまおう 和紅茶：11月25日（火）

いちごフィナンシェ：11月27日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp