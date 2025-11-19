

「DHC クリスタルスキン 美容液 ローション」

ディーエイチシー（以下、DHC）は、同社を代表する＜オリーブウェルシリーズ＞から、「DHC クリスタルスキン 美容液 ローション」を来年2月4日に発売する。1本で化粧水と美容液の2役を担うDHC初の“セラムインローション”で、角層すみずみまで水分と油分をいきわたらせ、ふっくらとしたツヤ肌へ導く。

「DHC クリスタルスキン 美容液 ローション」は、独自成分＜オリーブ発酵液（サッカロミセス／（オリーブ果実／スクロース）発酵液／保湿成分）＞とこだわりの製法で集められた希少なオリーブオイル＜フロール・デ・アセイテ（オリーブ果実油／保湿成分）＞を融合したセラムインローションです。オリーブ由来の保湿成分＜オリーブ葉エキス＞も加え、オリーブのチカラをとことん引き出した。

＜オリーブ発酵液＞がうるおい、透明感（キメを整えることによる）を与え、水となじみやすく皮脂とよく似た組成をもつ＜フロール・デ・アセイテ＞を細かく均一に分散することで、肌をやわらかくして角層の水分保持力をサポートする。シリーズ共通の肌本来の美しさを引き出すことをコンセプトに、キメが整い、ふっくらとした澄んだツヤ肌へ導く。

オリーブの可能性を追求し、これまでにない価値を形にした、DHCならではの特別な商品となっている。

［小売価格］3960円（税込）

［発売日］2026年2月4日（水）

ディーエイチシー＝https://www.dhc.co.jp