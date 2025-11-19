日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「チキンクリームポットパイ」を、11月26日から数量限定で販売する。

KFC冬の定番商品「チキンクリームポットパイ」が、今季も心までほっと温まる味わいを届ける。



「チキンクリームポットパイ」

1996年の発売以来、長く支持されている「チキンクリームポットパイ」は、今年で30周年を迎えた。愛されてきた理由は、なんといってもサクサクのパイ生地と、ホクホク野菜がたっぷり詰まった具だくさんのシチュー。箱をあけると、容器からはみ出るほど大きなパイ生地が目を引く。24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめる自慢の仕上がりとなっている。最初はシチューをつけずに、生地そのものの香ばしさと食感を楽しむのもおススメだとか。

クリームシチューの中には、KFCならではのチキンと彩り豊かな野菜がたっぷり。北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎをふんだんに使用し、見た目にも華やかで食べごたえのある一品となっている。くずしたパイ生地をアツアツのシチューにひたして食べれば、やさしい味わいが口いっぱいに広がり、心も体もぽかぽかと温まる。

一皿で、さまざまな食べ方を楽しめる「チキンクリームポットパイ」は、冬にぴったりの贅沢メニューとのこと。数量限定での販売となるので、ぜひ早めに近くのKFC店舗で購入してほしいという。

［小売価格］

チキンクリームポットパイ：470円

チキンクリームポットパイセット：880円

チキンクリームポットパイよくばりセット：1180円

（すべて税込）

［発売日］11月26日（水）

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp