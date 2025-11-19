カルビーは、お酒のおつまみ向けとして素材の組み合わせにこだわった「絶品かっぱえびせん」から、サントリーと共同開発した「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」を12月1日から期間限定で発売する。なお、来年5月中旬終売予定している。

「絶品かっぱえびせん」シリーズは「お酒のおつまみ」のニーズに応える商品として、2020年4月に発売した。“大きいサイズで堅めの食感に、濃いえびの味わい（カルビー「かっぱえびせん」との比較）・こだわりの塩・塩で引き立つお酒が進む素材”を組み合わせ、えびの風味をおいしく楽しめる。これまで「浜御塩とわさび味」や「瀬戸の塩と帆立貝柱味」などを発売しており、消費者の特別な「お酒の時間」を充実させる“家飲み向けの「かっぱえびせん」シリーズ”として、好評を得ている。

カルビーとサントリーは、2月にサントリー「金麦〈糖質75％オフ〉」に合う商品として、「絶品かっぱえびせん 五島灘の塩と甘酢しょうが味」を共同開発した。この商品が消費者から好評だったことから、第2弾として金麦〈ザ・ラガー〉に合う商品を開発する運びとなった。

商品開発にあたっては、サントリー「金麦〈ザ・ラガー〉」の特長を踏まえて、濃いめで後を引く香りの味わいなどペアリングとして最適な味わいを探索。サントリーのビール醸造家（以下、醸造家）と香味野菜×柑橘のフレーバーや肉×辛味調味料のフレーバーなど3案まで味わいの絞り込みを行った結果、試食会では満場一致で「赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」に決定した。

「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」は、こだわりの塩として、塩の本場・赤穂の海水を100％使用し、500℃以上でじっくり焼成して作られる“赤穂の焼塩”を採用。粒度が少し粗めで、中盤で塩角が立ち、後引きまでしっかりとした塩味が残ることが特徴となっている。アンチョビガーリックのコクが効いた濃厚なうま味を主役に、赤穂の焼塩が全体の味わいを引き立てた。食事と合わせて楽しめる濃いめのラガー「金麦〈ザ・ラガー〉」とも合うよう、えびとアンチョビガーリックの癖になる濃いめの味わいが絶妙な組み合わせを追求した。お酒を飲む人も飲まない人にも楽しんでもらいたい逸品となっている。

「絶品かっぱえびせん」は通常の「かっぱえびせん」に比べて濃厚なえびの風味が感じられ、食べ応えのある大きく堅めの生地に、こだわりの塩と、塩で引き立つ素材を組み合わせた絶品の味わいとなっている。上質でこだわりの「かっぱえびせん」が、特別な「お酒の時間」をより一層充実させる。

「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」は、こだわりの塩「赤穂の焼塩」と、塩で引き立つ「アンチョビガーリック」を組み合わせた絶品の味わい。お酒を飲む人も飲まない人も、おつまみとして濃いめの味わいが楽しめる。「赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」をイメージした深い赤系の色合いで、視認性が高く、コラボレーション商品の「金麦〈ザ・ラガー〉」とも連動感のあるパッケージデザインとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp