

「キリン 氷結 愛媛産キウイ／福岡産あまおう」

キリンビールは、みずみずしい果実のおいしさを届ける「キリン 氷結（以下、氷結）」ブランドから「キリン 氷結 愛媛産キウイ（期間限定）」、「キリン 氷結 福岡産あまおう（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を12月2日から発売する。

近年RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は、来年10月の酒税改正まで現行の税率が維持されることを背景に、中長期的に伸長傾向にあり、注目が集まっている。こうした市場背景やRTDユーザーが求める「スッキリおいしい」「爽快感」「飲み飽きない」というニーズに対して、「氷結」ブランドの強みである雑味のないクリアな味わいが多くの消費者に支持されている。昨年においても過去最高（2001年ブランド発足時からの同期比において）の販売数量を更新し、同社RTD商品で売上No.1（キリンビール推計）のブランドとして好調に推移している。

今回発売する「キリン 氷結 愛媛産キウイ（期間限定）」は冬に旬を迎える、「愛媛産キウイ」のみずみずしくほどよい酸味と心地よい甘さを楽しめる。「キリン 氷結 福岡産あまおう（期間限定）」は「福岡産あまおう」のジューシーな甘みと程よい酸味を楽しめる。特別な冬の気持ちをさらに高める、国産果実を使った今だけの特別なおいしさが楽しめる2つの限定商品を同時発売することで、消費者からのRTDへの期待の一つである「さまざまなフレーバーが楽しめる」という声に応えていく考え。

「氷結」は「スッキリしたおいしさで、すべてのお客様の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランド。限定商品で、消費者に“今しか飲めない特別感”を提供し、伸長するRTD市場のさらなる活性化を図る。

「キリン 氷結 愛媛産キウイ（期間限定）」の中味は、みずみずしいグリーンキウイのほどよい酸味と心地よい甘さが楽しめる。「愛媛産キウイ」のみずみずしいおいしさと軽快にはじける炭酸で明るい気持ちになれる、特別な冬にぴったりのおいしさとなっている（果汁0.3％）。

「キリン 氷結 福岡産あまおう（期間限定）」の中味は、ジューシーな甘みとほどよい酸味のバランスがよい、「福岡産あまおう」らしい果実感を楽しめる。華やかないちごのおいしさとスッキリ軽やかな炭酸感で明るい気持ちになれる、特別な冬にぴったりのおいしさとなっている（果汁0.3％）。

パッケージについては、それぞれのフレーバーカラーと華やかな冬をイメージしたシャンパンゴールドをベースに、季節感のあるあまおうとキウイの果実イラストでみずみずしいおいしさを感じさせるデザインとなっている。「氷結」の特長であるダイヤカットにゴールドをあしらうことでちょっと気分の上がる冬の特別感と、「明るさ」「たのしさ」を表現した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月2日（火）

