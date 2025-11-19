

「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」

ディーエイチシー（以下、DHC）は、累計売上1.2億個（1995年12月〜2024年12月末日までのシリーズ総販売個数（サイズ違い・コラボ品等を含む））を突破した「ディープクレンジングシリーズ」から、スキンケアが浸透しやすい肌環境に整える「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」を来年2月9日から順次発売する。シリーズ共通のメークや毛穴汚れを落とす洗浄力はそのままに、“新発想”のスキンケアをなじみやすくするブースター機能（スキンケアをなじみやすくすること）と洗顔機能を追加し、角層をやわらげ、キメを整えることで「ツヤうるおい肌」へ導くクレンジングオイルとなっている。

「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」は、年齢を重ねると弱くなる「角層吸収力（成分の肌への浸透）」に着目し、スキンケアをなじみやすくするブースター機能を搭載した“新発想”クレンジングオイル。厳選した＜オリーブ発酵うるおい成分（糖脂質）＞の配合と発酵ケアテクノロジーの力で、クレンジングしながら角層をうるおいでやわらかくほぐし、スキンケアが浸透しやすい肌へと整える。

また、4種の植物美容オイル（トウモロコシ胚芽油、アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、コメヌカ油／洗浄成分）でメークも毛穴汚れもすっきりと落とし、シリーズ共通成分「フロール・デ・アセイテ（オリーブ果実油）」を含む5種の美容保湿成分（オリーブ果実油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、セイヨウトチノキ種子エキス、オウゴン根エキス、加水分解酵母）でクレンジング後もうるおった状態の肌に導く。肌に優しい低刺激設計とダブル洗顔不要で、忙しい毎日でもしっかりと汚れを落とし、うるおいを与えた肌ケアをしたい人にオススメとなっている。

［小売価格］

150mL：2042円

200mL：2717円

（すべて税込）

［発売日］

150mL：ドラッグストア・総合スーパー・バラエティストア：2026年2月9日（月）

200mL：DHC通販・直営店：2026年3月5日（木）

ディーエイチシー＝https://www.dhc.co.jp