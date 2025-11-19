俳優の風間俊介（42）が19日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。ACEesの浮所飛貴（23）から腹黒さを指摘され、困惑する場面があった。

女性のもやもやを発散する同番組だが、この日は「一夜限りの特別企画！男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！」と題し、男性ならではの悩みを取り上げた。

スイーツ店に1人で入りづらいという話題になり、風間は「女の人が多いところに入っていくと、（女性側が）さっきは女性同士聞かれてもいい話題だったけど、男性がまぎれ込んだから話をちょっとセーブしなきゃって、気を使わせちゃうんじゃないかとは思います」と女性に気を使わせてしまうことに遠慮してしまうと説明した。

これに反応したのは、隣に座る浮所だった。すぐに「嘘つけ」と突っ込み、「僕は本当の風間くんを知ってるんです。こんなの偽りです」と断言。「もっと風間くんは腹黒い人間なんです」と声を張り上げた。

スタジオが笑いに包まれる中、風間は「嘘ではない」と否定。しかし、浮所は納得できず「信じがたいな〜」とボヤいた。