新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の特別興行「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥ ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ」が１９日に後楽園ホールで行われ、特別試合としてＥＶＩＬと高橋裕二郎（４４）の同門対決が実現した。

この日のメインでは裕二郎がスターダムのワールド王者・上谷沙弥とシングル戦で激突。上谷属する「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ」のセコンドが介入を繰り返すと、Ｈ．Ｏ．Ｔ勢も入り乱れて収拾不能となりノーコンテストとなった。

するとＥＶＩＬが姿を現し「そんなヤツに勝てないとはどういうことだ」と裕二郎を叱責。「今からお前を粛清してやる。サシで勝負だ」と宣告し、２人のスペシャルシングルマッチが急きょ組まれることになった。

両者ともにこの日２試合目となった一戦は、Ｈ．Ｏ．Ｔのメンバーも介入する大乱戦に。ＥＶＩＬは急所攻撃からピンプジュース（変型ＤＤＴ）、ＢＩＧ ＪＵＩＣＥ（インプラントＤＤＴ）と大技を連発されるが３カウントは許さない。追撃を阻止してＥＶＩＬ（変型大外刈り）を決めると、両者がダウンした状態で１０カウントが数えられた。

両者ＫＯの引き分けに終わった試合後のリング上では、Ｈ．Ｏ．Ｔ全員がハンドサインで大団円。その直後にはＥＶＩＬと裕二郎の２人でもハンドサインがかわされた。会場からは「ＥＶＩＬ」コールが巻き起こったが、ＥＶＩＬは「オイ、これで終わりだ。お前ら、帰れ！」と悪態をついて大会を締めくくった。