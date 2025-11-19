歌舞伎俳優の市川染五郎さん（20）が18日、『新春浅草歌舞伎』（2026年1月2日〜26日）の製作発表記者会見に出席し、出演への意気込みを語りました。

若手歌舞伎俳優の登竜門として、40年以上の歴史がある『新春浅草歌舞伎』。若手俳優が普段なかなか演じる機会が少ない大役に挑む場所として知られています。

『新春浅草歌舞伎』には、2025年に行われた公演に引き続き、2回目の出演となる染五郎さん。演じる役について、「私は今回は『梶原平三誉石切』におきまして、梶原平三景時を勤めさせていただきます。2025年も『絵本太功記』の（武智）光秀という、とても私の家である高麗屋にとっても大切な役柄を、挑戦させていただきまして、今年もこの石切も私のうちに伝わるやり方というものがある役に挑戦させていただけることをとてもうれしく思っております。なんとか時代もののテンポといいますか、義太夫にのってお芝居していくということを、ひと月かけて、祖父（松本白鸚さん）だったり、父（松本幸四郎さん）から教わって勤めたいと思っております」とコメント。

また、意気込みについて、「とにかくお客様にとっても2026年の幕開けにふさわしいひとときにできればと思っておりますし、自分にとっても2026年新たな挑戦をしていくその一歩になれるようになんとか結果を残せたらいいなと思っております」と話しました。