2リッターターボ搭載で「272馬力」！ 新「“四駆”SUV」発表！ 全長4.3m級のショートボディに「レトロ」顔＆特別な「グリーン」採用！ “2ドア”仕様のジープ「ラングラー ルビコン」登場

150台限定で特別色をまとう2ドアルビコンが登場

ステランティスジャパンは2025年10月29日、ジープの本格オフロードモデル「ラングラー ルビコン」に、ショートボディの2ドア仕様の限定車を発表しました。

150台限定のルビコン2ドア仕様。特別色「’41ミリタリーグリーン」をまとうショートボディが特徴

ルビコンは、ジープのラインナップの中でも最も高いオフロード性能を誇るモデルです。その名は、世界で最も過酷な山道といわれる「ルビコントレイル」を走破することを目指して開発されたことに由来し、日常走行から本格的な冒険まで対応する走破性能を持ちます。

今回登場した限定車は、このルビコンをベースに2ドア仕様を採用したことが最大の特徴です。ショートホイールベース化により取り回し性が大幅に向上し、最小回転半径は5.3mと、市街地でも扱いやすい一台に仕上がっています。

また、第二次世界大戦時に活躍した「Willys MB」を彷彿とさせるシルエットがより強調され、ジープのヘリテージを感じさせる佇まいに仕上がりました。

ボディサイズは全長4320mm×全幅1930mm×全高1840mm、ホイールベースは2460mmで、乗車定員は4名。コンパクトさと堅牢さを兼ね備えた本格派のショートボディモデルとなっています。

パワートレインには、最高出力272馬力・最大トルク400Nmを発生する2リッター直列4気筒ターボエンジンを採用し、8速ATと組み合わせることでオンロード・オフロードの両方で余裕の走りを実現します。

限定車最大の注目ポイントが、特別なボディカラー「’41（フォーティーワン）」のミリタリーグリーンを採用した点です。ジープブランド誕生の年である1941年に由来するこの特別色は、2025年9月に発売された「ラングラー アンリミテッド スポーツ ’41 エディション」でも話題となった人気カラーで、2ドアルビコンでは今回が初採用となります。

走破性能を支える装備ももちろん充実しています。「ロックトラック フルタイム 4X4 システム」は4.1の低レンジギア比を備え、スイッチ操作で前後ディファレンシャルをロックし、4輪へ均等に駆動力を配分。さらに「電子制御式スウェイバーディスコネクト」により、悪路走行時にはサスペンション可動域を最大化し、高い接地性を発揮します。

車両価格（消費税込）は854万円で、全国150台の限定販売となります。すでに販売はスタートしており、購入者にはジープロゴ入りの75Lラージコンテナボックスが特典としてプレゼントされます。

今回の限定車は、ラングラーシリーズの中でも最も高い走破性を誇るルビコンに、伝統的な2ドアボディとヘリテージカラーを組み合わせた“特別な一台”です。街中での扱いやすさと本格オフロード性能の両立という強みを備えたことから、150台の販売枠は早期完売となる可能性が高いと言えるでしょう。