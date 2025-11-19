◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセン

トップマイラーがそろうマイルＣＳ。水納愛美記者が担当する「考察」追い切り編は、１９８９年オグリキャップ以来の芦毛Ｖを目指すガイアフォースに注目した。

春のマイル王ジャンタルマンタルや、この日の坂路で一番時計だったラヴァンダはさすがだったが、目を引いたのはガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）だ。栗東・坂路で単走。体を大きく使って駆け上がり、地面を蹴る力も強い。芦毛の馬体が、まさに弾んでいた。先週は５１秒６―１１秒７の猛時計で、併せ馬で負荷もしっかりかけているため、今週は５５秒０―１２秒４と控えめ。しかし、もっと時計が速くてもおかしくない、と思うほどの推進力だった。

杉山晴調教師は「全体時計はあまり求めず、しまいだけ軽く。走る気を少し解放するという程度で収めました」と意図を説明。富士Ｓの最終追いより切れが増した印象を受けたが、やはり４か月半ぶりを使った上積みがあるのだろう。「状態は前走以上だと思っています」と断言していた。

前走は何より、ジャンタルマンタルに完勝したことの価値が高い。２２年セントライト記念以来３年以上勝ち星から遠ざかっていたが、実力健在を証明した。指揮官からは「千載一遇のチャンスというと大げさかもしれないんですけど、ビッグタイトルを取らせてあげられるように」という自信が伝わる言葉も飛び出した。この仕上がりの良さなら、６歳秋でのＧ１初制覇があっても驚けない。（水納 愛美）