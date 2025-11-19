俳優の竹財輝之助（45）が19日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。突然の熊本弁でスタジオをざわつかせた。

女性のもやもやを発散する同番組だが、この日は「一夜限りの特別企画！男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！」と題し、男性ならではの悩みを取り上げた。

昭和の男らしさの話題になり、それぞれ母との思い出を語る中、竹財は「思春期でも母ちゃんと飯食いに行ったりとか全然平気だったですけど」と回想。「友達から“お前、母ちゃんと歩いてて、恥ずかしくにゃーとや”って」と友人から小バカにされたことを打ち明けた。

スタジオ女性からすぐに「にゃーとや」と突っ込まれると、「すみません、熊本弁が出ちゃった」と顔を赤らめた。

これに反応したのは、同じ熊本出身のくりぃむしちゅー・上田晋也も「すっげー、分かる」「その言い方でね」と共感。

「熊本の人（言い方が）キツイっすよね、男の人」と竹財。上田は大きくうなずきながら、「根強くというか、いわゆる男だからとか」と九州男児の考え方が濃かったことを振り返った。