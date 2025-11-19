THE YELLOW MONKEY¡¦µÈ°æÏÂºÈ¡¡¡Ö°ìÈÖ¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤ÏÊì¿Æ¤À¤È»×¤¦¡×3Ç¯°Ê¾åÌ©Ãå¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è´°À®ÈäÏª¤ËÅÐÃÅ
THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»£±Æ¤·¤¿Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¼«¿È¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢2022Ç¯¤´¤í¤«¤é3Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÌ©Ãå¤µ¤ì¡¢500»þ´Ö°Ê¾å»£±Æ¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µÈ°æ¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤äÆ±µéÀ¸¤âÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ë¤â²¿¿Í¤«½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÉôÅöÆü¥¢¥Ý¤Ç¤¹¡£²Ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êì¿Æ¤Ë¤âÅöÆü¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡È¡ÊÉô²°¤ò¡ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éº¤¤ë¡ª¡É¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½é¤á¤Æ´Ñ¤¿»þ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£²áµî¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£