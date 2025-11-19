７人組アイドルグループのｕｋｋａ（ウッカ）が１９日、東京・池袋サンシャイン噴水広場で「１０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ａｌｂｕｍ『青春小節〜約束と衝動〜』」リリースを記念したライブを開催した。

同グループはももいろクローバーＺらを擁するＳＴＡＲ ＰＬＡＮＥＴ発の７人組で確かな歌唱力と楽曲性に加え、さまざまなコラボレーションも多く展開してきた。

この日はアルバム収録曲などを熱唱。村星りじゅは「メンバーの成長や１０年間の歩み、ファンの方への感謝、そして、これからも歩んで行きますという決意や思いが込められたアルバムになっている」と語った。その上で茜空は１０周年の約束として「来年は生バンドでライブがしたい。約束します」とファンに誓った。

ゲストには、Ｒ−１グランプリ王者・お見送り芸人しんいちが登場し、メンバーへの“愛あるイジりソング”を披露。テレビ番組で紹介するほどメンバーでは芹澤もあを激推ししている。結城りなに対してはＳＮＳのネタ切れを指摘するなど“厳しい”歌詞を送ったが、芹澤に対しては「もあちゃんはかわいい、大好き」など特別扱いの歌詞でファンからも拍手が起こっていた。