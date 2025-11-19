「人にぶつけすぎ」怒り狂うママ友に同級生が喝！ 仲は戻るのか？＜ママ友の家に泊まったら 8＞【本当にあった読者のはなし Vol.137】
■カフェランチでママ友が感情的に…
カフェのテーブルに座ると、Bが明るい声で言いました。
「二人とも久しぶり！ 子ども大きくなったね〜！」
私は笑って「ほんとだよね」と返しましたが、Aは少し遅れて「うん」とだけ答えました。
子どもたちはジュースを飲みながら楽しそうに笑っています。けれど、大人のテーブルには妙な静けさが漂っていました。
料理が運ばれ、フォークを手にしたまま、Aは何度か深呼吸をしていました。その様子を見て、Bが静かに言いました。
その声がカフェのざわめきを切り裂きました。
「私は1人で子ども育てて、仕事して、親の介護もしてるの！ 毎日くたくたで、やっと生きてるの！ それなのに、なんで私ばっかり責められるの？」
テーブルの上のカトラリーが小さく揺れました。私は思わず息をのみ、BはまっすぐAを見つめていました。
■第三者目線からのアドバイスは…
少しの沈黙のあと、Bが静かに言いました。
Aは、はっとしたように目を伏せました。Bは続けます。
「あんたがどれだけ頑張ってるか、私もちゃんと分かってる。でもね、どんなに大変でも、人を傷つけていい理由にはならないと思う」
Aの手が、フォークを握ったまま震えました。
「……そんなつもりじゃなかったの」
かすれた声がテーブルの上に落ちました。Bは深く息を吐き、少し柔らかい声で言いました。
「分かってる。だからこそ、ちゃんと話してきなよ。公園、すぐそこにあるでしょ？ 二人で話しておいで。子どもたちは私が見てるから」
Aは驚いたように顔を上げ、私は一瞬、Bを見つめました。Bの穏やかな目が「今がそのときだよ」と言っているようでした。
Aは小さくうなずき、ゆっくりと立ち上がりました。
(ウーマンエキサイト編集部)
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
