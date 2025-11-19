中村倫也、板垣李光人を「勝手に心配してる」共演後の印象変化明かす「ちゃんと一癖あっていい」【ペリリュー −楽園のゲルニカ−】
【モデルプレス＝2025/11/19】俳優の板垣李光人と中村倫也が11月19日、都内で開催された劇場アニメ『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』（12月5日）東京プレミアに出席。共演後の印象の変化を明かした。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
アフレコについて、板垣は「初日がご一緒したタイミングだったんですけど、中村さんの声がかっこいいこと」「声にちゃんと身を預けられるという感覚は、中村さんが声を入れてくださったからこその吉敷だったなと思いますね」と絶賛。中村の印象については「アフレコの前にポスターとかに使うビジュアルを撮ったり、予告で使う音声を一言二言くらい台詞を入れた日が初めましてだったんですけど…前にお会いしてたっけ？ぐらいの壁の無さというか、フランクさで。僕が小学生ぐらいのときによく遊んでくれてたお兄ちゃんくらいの人と久しぶりに会ったみたいな感覚にさせてくれて。田丸と吉敷として深い絆を築き上げていかないといけない中で、その壁の無さっていうのはすごくありがたかった」と感謝した。
中村は「人見知りなんだよね？俺、関係なくいっちゃうから（笑）。人見知りさせる暇もなく、横にいるみたいな（笑）。ありがとうございます、逆に受け入れてくださって。警戒されることもたまにあるので」と笑顔。板垣については「可愛い子だなってずっと思ってたんですよ、会う前に。可愛くて良い子だなってことが分かって、いろいろ取材とかも経て、ちゃんと一癖あっていいなって思ってるんです」と会う前と会った後での印象の変化を明かし、「求められるのと、自分のギャップとかたまに感じて辛いのかなって勝手に心配してる。文章とか書いてほしいんですよ。本とか出してほしい」と話していた。
癖の例として、好きな本に江戸川乱歩の作品を挙げていたことが話題になると、板垣は「中学くらいの時に乱歩と出会っちゃったんですけど、あの多感な時期に江戸川乱歩の『怪人二十面相』とかじゃなくて、短編、ちょっとどぎつめなものと出会ってしまうと、癖は生まれるかもしれない」とコメント。中村は「すごく今後が楽しみなんです。勝手に、年上だから偉そうに言わせてもらいますけど。二役のやつとか見たいね。声優。声だけで。東映の方さっきいたので（笑）」と語っていた。
本作は、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した武田氏による漫画『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』（全11巻／外伝全4巻）の劇場アニメ化。1万人のうち最後まで生き残ったのは僅か34人だった地獄のような戦場・ペリリュー島で、若者たちが何を想い、どう生きたのかを描く。この日は、原作・共同脚本を務めた武田一義氏も出席した。（modelpress編集部）
◆中村倫也、板垣李光人は「一癖あっていい」
◆映画「ペリリュー −楽園のゲルニカ−」
