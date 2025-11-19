「くりぃむしちゅー」上田晋也が１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜×一夜限りの特別版！男女逆転！男もつらいよ男の悩み相談ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。通常はＭＣを務めているものの、この日は「国際男性デー」とあって、ＭＣをお笑いタレントの大久保佳代子に任せ、自身の思いを打ち明けた。

食事などの会計の際、男性が女性にも払わせるか否かの討論になると「おごられるのが嫌だっていう女性もいるじゃない？ なんかマウントを取られた気になるとか、なんとか」と話し出した上田。

「俺の中では女性が重たい荷物を持っているとするじゃん。それを『持つよ』って当たり前に持つじゃん。それと同じ感覚なのよ、お金を出すっていうのは」と説明したところで、大久保が「荷物は明らかに身体的能力が男性の方が高いことが多いんで、持ちますってなります。でも、お金に関しては、経済的能力が明らかに下だと見て、出しますって（なっているのでは？）…」と問いかけた。

これに対し、「違うんだよ！ 俺が悪いんじゃなくて、熊本が悪いんですよ」と出身地を口にした上田。「絶対、熊本の男子は『（女性の分も）出さなきゃ』ってあったもんね？」と同じく熊本出身の俳優・竹財輝之助に聞くと竹財も「絶対に出させませんでした」と同調。

上田は「この間、娘にね。『デート代を割り勘にするような男とはデートすんなよ。そんな男はやめとけよ』って言ったら『昭和！』って言われた」と明かしていた。