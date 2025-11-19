市町村の判断で猟銃を使いクマを駆除する「緊急銃猟」。出没が相次ぐ柏崎市でも訓練が行われました。また、県は、市町村が行う捕獲などの取り組みについて、費用を全額補助する緊急対策を行うと発表しました。



柏崎市の山沿いに位置する旧高柳町。



〈市の担当者〉※訓練

「旧高柳中学校にてクマ1頭を確認しました。これより関係課に協力を要請し、現場本部を立ち上げ対応を開始します」



クマの出没を想定した緊急銃猟の訓練です。市の職員や警察、猟友会など約50人が参加しました。





市町村の判断で、市街地でも猟銃を使用してクマを駆除できる「緊急銃猟」。9月の解禁以降、県内でも7件行われています。今シーズン、19件の出没が確認されている柏崎市。訓練では周辺の通行止めなど緊急銃猟に向けた準備が進められます。〈柏崎市 西巻康之 副市長〉※訓練「要件を満たしていることを確認し、緊急銃猟を決定します。ただし関係者、そして住民の安全確保を第一に実施してください」住民に危険が及ぶおそれがあることから副市長が緊急銃猟を行うと判断すると…周囲の安全を確認した上で猟友会がクマを駆除しました。〈県猟友会 柏崎支部 内山久 支部長〉「訓練しなくてはうまくいかない。いろんなことを想定してこれからも訓練を続けていってもらいたいと思います」一方、県は19日、クマによる被害を減らすため、緊急支援を行うと発表しました。人の生活圏に出没するクマを冬眠前に集中的に捕獲するため市町村が行う取り組み、わなの購入費や設置などを対象に全額を補助します。市町村ごとに上限を設け、予算規模は約8000万円になるということです。〈花角知事〉「人の生活圏に出没するクマを集中的に捕獲をする、人とクマの共存、あるいはすみ分けという観点でこうしたクマについては捕獲を強化することが必要だと思っています」また、クマ出没特別警報を来年1月いっぱいまで延長し、引き続き、最大級の警戒を呼びかけています。