¡¡°åÎÅµ¡´ï¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë»È¤¦ÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¾©³Ø´óÉÕ¶âÌ¾ÌÜ¤Ç¶È¼Ô¤«¤éÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤Ï19Æü¡¢¼ýÏÅÍÆµ¿¤Ç¡¢ÅìÂçÉÂ±¡¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë°å»Õ¤Ç°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¾¾¸¶Á´¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¡áÂæÅì¶è¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2020Ç¯3·î¡Á23Ç¯1·î¤ËÌó100Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢°ìÉô¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Â£ÏÅÍÆµ¿¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÆüËÜ¥¨¥à¡¦¥Ç¥£¡¦¥¨¥à¡×¡Ê¿·½É¶è¡Ë¤Î¸µÅìµþÂèÆó±Ä¶È½êÄ¹ÎëÌÚ¿òÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¡á¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡á¤âÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï21Ç¯9·î¤È23Ç¯1·î¡¢Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë»È¤¦¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¾©³Ø´óÉÕ¶â¤È¤·¤ÆÅìÂçÉÂ±¡¤ÎÀìÍÑ¸ýºÂ¤Ë¸½¶â·×80Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¤¦¤ÁÌó70Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï23Ç¯1·î¤Ë40Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢»°½½¿ôËü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤é¤»¤¿µ¿¤¤¡£Æ±²Ý¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÎ©ÂçÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤Ï¼ýÏÅºá¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·¸øÌ³°÷¡×¤ËÅö¤¿¤ë¡£